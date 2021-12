Genova, inaugurato il mercatino di San Nicola in Piazza Piccapietra

di Alessandro Gardella

Presenti al taglio del nastro il presidente Toti, il sindaco Bucci e l'assessore Bordilli: "Quest'anno finalmente è un Natale vero. Questa festa ci fa entrare nel clima natalizio"

Mattinata di inaugurazione per il mercatino di San Nicola in Piazza Piccapietra, il tradizionale mercatino natalizio che ritorna dopo un'anno di assenza a causa del Covid. Al momento del taglio del nastro erano presenti anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci. Dal palco, Toti ha parlato così di questa giornata di festa: "Questo Natale ci permette di riappropriarci delle nostre tradizioni, dai mercatini all'albero in Piazza De Ferrari e le illuminazioni in tutta la città. Quest'anno il clima è tutto diverso rispetto all'anno scorso, cerchiamo di goderci il Natale riappropriandoci dei nostri spazi. Godiamoci questo mercatino che allieta la nostra città, è una giornata fredda, ma senza neve non è vero Natale e quest'anno è un Natale vero".

Dello stesso avviso anche il sindaco Bucci, che dal palco di Piazza Piccapietra richiama al clima natalizio che si respira in città: "Sono contento che si possa riparlare del mercatino di San Nicola e sia di nuovo qui in Piazza Piccapietra. E' bello che ci sia il mercato, dopo i 18 mesi di chiusura in casa. E' bello essere fuori, ricordandoci le mascherine e i vaccini. Ricordo quando portavo mio figlio al mercatino di San Nicola, una festa che preannuncia il Natale e ci fa entrare nel clima natalizio. Da qui non c'è solo tradizione, ma anche un messaggio per il futuro".

Presente all'inaugurazione anche l'assessore Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi, Centro Storico, Paola Bordilli: "Questa giornata ha un grande significato ed è frutto di un lavoro condiviso anche con gli uffici comunali e le tante realtà che fanno parte del mercatino. Abbiamo lavorato tanto, vagliando tutte le possibili ipotesi a seconda del momento storico. E' un segnale forte, che lega sempre di più Genova con il suo mercatino, intriso di valori legati alla solidarietà. Ancora di più quest'anno, con il mercatino San Nicola entriamo nel pieno clima natalizio".