Genova, imminente la lavorazione di Avanti, avanti!, un film dedicato alla vita di Sandro Pertini

di Anna Li Vigni

Nel progetto, il corto dedicato al Presidente più amato dagli italiani e prodotto da Hermes Movie, diventerà un vero e proprio lungometraggio

In questi mesi, a Genova, si lavora alla preproduzione di Avanti Avanti!, un film dedicato al Presidente Sandro Pertini prodotto da Hermes Movie, sostenuto da Genova Liguria Film Commission, SDAC, Scuola D'Arte Cinematografica e con il Patrocinio dell'Università di Genova Dipartimento di Scienze Politiche. Sceneggiatura di Rosa Johanna Pintus, regia di Marco Bracco.

Il progetto relativo al film “Avanti Avanti!” prevede due fasi: la realizzazione di un cortometraggio (30 minuti) che verrà presentato nell'ambito di rassegne e festival italiani, e non, e in contesti istituzionali e universitari nazionali; seguirà un lungometraggio per la classica distribuzione di sala nazionale.

E' stato già girato il video promozionale di “Avanti Avanti!” presentato durante la Conferenza Stampa del 7 dicembre 2021 a Villa Bombrini.

Nel ruolo di Sandro Pertini, Christian Adorno Bard, attore eclettico, protagonista del cinema e del teatro europeo.

Barbara Francesca Ovieni, dalla moda al cinema alle conduzioni televisive RAI, è la protagonista femminile nel ruolo di Malena; affiancata da Moreno, rappresentante la scena musicale contemporanea.

Tra gli interpreti due attori provenienti dal Teatro Nazionale di Genova: Bruno Ricci e in una partecipazione straordinaria Igor Chierici. Affiancati da Simone Grande e Giovanni Capano, phisique du role per il cinema e padroni della scena, Antonella Rebisso, raffinata interprete della scena teatrale, Mattia Semeria De Regibus, “Il più bello d'Italia 2021” per la prima volta sullo schermo nel ruolo di un marine americano, Michele Semino, fascinoso cantante swing, le giovani interpreti Margherita e Chiara Viotti e le giovanissima ballerina, promessa della danza italiana, Vanessa Galaverna che interpreta Adele, una popolana che balla il Boogie Woogie e sogna un futuro colmo di speranze.

Un cast eterogeneo che si amalgama, si fonde e diviene omogeneo per un film dalle molteplici sfaccettature