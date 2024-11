La Malattia, il film con la partecipazione di Marco Rinaldi e Paolo Zerbini all'America il 27 novembre

"La malattia". E' questo il titolo scritto e diretto da Giusi Virzi con Marino Carmelo alla fotografie e alle ripresa. Ulteriori protagonisti, Stefano Bartolotta, Alberto Porcu e Armando Albanese con la partecipazione straordinaria di Marco Rinaldi e Paolo Zerbini.

Appuntamento il 27 novembre alle 21 al Cinema Circuito America di Genova.

La trama: la storia mette in evidenza anche se in modo ironico l'ipocrisia del matrimonio nella coppia in genere. Tutto sembra filare liscio con Antonia e suo marito Beppe, psicologo. Tutto sembra andare bene anche con Maria Antonietta e Paolo, professione avvocato. Ma si rivelerà solo una bella facciata, come ai tempi odierni. Un gruppo di amiche, ognuna diversa dalle altre e ognuna in modo originale. In comune hanno una cosa sola, persone fragili come l'amore. L'intenzione di Maria Antonietta, quella di affrontare l'ignoto, convincerà e porterà con lei le amiche. Faranno un viaggio che sarà un percorso alla scoperta di se stesse, vivere il momento, non avere aspettative. Insieme si lasceranno guidare dalla strada.