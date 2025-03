Genova, Sara Doris presenta “Ennio mio padre”: banchiere visionario e uomo radicato nei valori

Sara Doris a Genova per raccontare il padre: Ennio Doris, l'iconico banchiere innovatore e anche interprete dello spot di Banca Mediolanum, la banca costruita intorno alle persone, la banca “costruita intorno a te”. All’NH Collection Marina, di molo Ponte Calvi, mercoledì 5 marzo, l’occasione per ascoltare racconti inediti della vita pubblica e privata di Ennio Doris, direttamente dalla figlia, oggi presidente della Fondazione Ennio Doris.



Innovatore e visionario - Ennio Doris è stato un innovatore visionario nel settore bancario italiano, costruendo il suo successo con impegno, generosità e una visione a lungo termine. Il suo successo non ha alimentato il suo ego, ma piuttosto la sua incessante voglia di fare. Ottimismo, passione e fede sono stati i motori che hanno guidato sia la sua ascesa personale che quella di Banca Mediolanum, con radici profonde in una vita caratterizzata da un impegno costante verso gli altri.



Ritratto di uomo ancorato ai valori - Sara Doris, nel raccontare la storia di un’impresa italiana di respiro internazionale, intreccia anche un ritratto affettuoso e intimo di suo padre, rivelando quei valori solidi che lo hanno sempre accompagnato sia nella sua vita pubblica che privata. Nonostante i traguardi raggiunti, Ennio Doris è sempre rimasto ancorato alla realtà: il valore della famiglia e delle relazioni umane è stato il faro che lo ha guidato dalla sua infanzia povera e felice a Tombolo, fino alla creazione di un modello di business che ha saputo rispettare le persone, facendo di lui un vincente.

Un modello per molti - Dal bambino che giocava scalzo con un pallone improvvisato, al giovane che si innamorò a prima vista e che amò profondamente la stessa donna per tutta la vita, fino al banchiere che, unico al mondo, risarcì i propri clienti dopo il fallimento di Lehman Brothers, Ennio Doris è stato tutto questo. La sua storia continua a essere un faro di ispirazione per chiunque desideri lasciare un segno là dove prima non c’era.

