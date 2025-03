Genova, letteratura, Donna Scrittrice: premiazione 8 marzo al Ducale, finaliste Likmeta Mastrocola e Romagnolo

Sabato 8 marzo alle 17, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la cerimonia conclusiva della 39esima edizione del Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice - Genova 2024-2025, il primo riconoscimento in Italia riservato alle scrittrici. La serata, alla quale parteciperà l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso, è condotta da Roberta Capua.

Il Premio, nato nel 1985, è organizzato dal Comune di Genova - precedentemente dal Comune di Rapallo e lo scorso anno, per un’edizione sperimentale, dal Comune di Savona – ed è arrivato per la prima volta in città, con il suo ricco albo d’oro di circa 200 scrittrici che hanno calcato la scena letteraria nazionale tra l’ultimo scorcio del ‘900 e gli inizi del 2000.

A contendersi il prestigioso riconoscimento sono le scrittrici Anita Likmeta con ‘Le favole del comunismo’ (Venezia, Marsilio, 2024), Paola Mastrocola con ‘Il Dio del Fuoco’ (Torino, Einaudi, 202°) e Raffaella Romagnolo con ‘Aggiustare l’universo’ (Milano, Mondadori, 2023). L’autrice dell’opera più votata vincerà una targa e un assegno di 5.000 euro, mentre le altre due autrici oltre alla targa riceveranno un assegno pari a 3.000 euro per la seconda classificata e a 2.000 euro per la terza classificata. La cerimonia di premiazione è a ingresso libero e sarà aperta al pubblico fino a esaurimento posti.

Ecco le biografie delle finaliste:

ANITA LIKMETA - nata nel 1985 in Albania, naturalizzata italiana, ha conseguito la maturità classica e si è laureata in Lettere e Filosofia. Di professione è imprenditrice. In letteratura è debuttante con il romanzo “Le favole del comunismo”, Venezia, Marsilio, 2024

PAOLA MASTROCOLA - torinese, per molti anni insegnante di lettere nei licei, è una scrittrice affermata, con all’attivo numerosi romanzi di successo come “La gallina volante”, premio Donna Scrittrice 2001 e “Una barca nel bosco”, premio Campiello 2004. La sua opera in concorso s’intitola “Il Dio del Fuoco”, Torino, Einaudi, 2024.

RAFFAELLA ROMAGNOLO - nata a Casale Monferrato, vive sulle colline tra Piemonte e Liguria, insegna in un Istituto Tecnico. Ha pubblicato diversi romanzi che sono stati tradotti in sette lingue, tra cui “La masnà” e “La figlia sbagliata”. È presente al premio con il romanzo” Aggiustare l’Universo”, Milano, Mondadori, 2023

