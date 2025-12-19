Musica, maestro: il Conservatorio di Genova apre l'anno accademico
di Redazione
Il direttore Luigi Giachino presenta le iniziative didattiche e culturali dell'accademia musicale genovese
Il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova apre ufficialmente il nuovo anno accademico, segnando un momento importante per la vita culturale e formativa della città. Il direttore Luigi Giachino illustra a Telenord le principali iniziative didattiche e culturali dell’istituto.
Il Conservatorio genovese, punto di riferimento per la formazione musicale in Liguria e in Italia, propone un ampio ventaglio di corsi accademici, masterclass, laboratori e attività concertistiche, dedicate sia agli studenti interni sia al pubblico cittadino. Tra le novità dell’anno, sono previste collaborazioni con orchestre nazionali e internazionali, programmi di didattica digitale e incontri con compositori e interpreti di fama.
L’apertura dell’anno accademico rappresenta anche un’occasione per promuovere la cultura musicale sul territorio, offrendo concerti, rassegne e iniziative educative che coinvolgono scuole, famiglie e appassionati di musica. Secondo il direttore Giachino, l’obiettivo del Conservatorio è “formare musicisti di alto livello e diffondere la musica come patrimonio culturale condiviso”.
Con decenni di tradizione e un impegno costante nell’innovazione didattica, il Conservatorio di Genova conferma il suo ruolo di riferimento nell’educazione musicale e nella vita culturale della città, puntando a combinare eccellenza accademica e apertura alla comunità.
