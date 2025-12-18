Genova: Capodanno tra arte e storia, apertura straordinaria di Palazzo Rosso

In occasione del Capodanno, Palazzo Rosso sarà aperto il 1° gennaio dalle 12 alle 18, offrendo ai visitatori un modo speciale per iniziare il nuovo anno all’insegna della cultura e della bellezza. Durante la giornata saranno organizzate due visite guidate agli appartamenti storici del palazzo, alle 14 e alle 16, per raccontare la storia della famiglia Brignole-Sale, che per circa due secoli ha abitato questa sontuosa dimora ricca di decori e opere d’arte.





"Ai genovesi e ai turisti sarà offerta l’opportunità di scoprire il nostro straordinario patrimonio Unesco, che nel 2026 festeggerà i 20 anni di riconoscimento – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari –. La programmazione degli eventi delle festività natalizie vuole accompagnare tutti alla riscoperta dei tesori della città".





Da non perdere anche il presepe artistico di Palazzo Rosso, visibile da via Garibaldi per tutta la durata delle festività. Realizzato con figure di scuola maraglianesca e con il contributo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, il presepe fa parte del percorso del Passaporto dei Presepi artistici e illuminerà la città durante le feste, completando l’esperienza culturale offerta dal museo.

