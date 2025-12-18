Genova: Van Dyck in mostra, il genio europeo tra Anversa, Italia e Londra

Dal 20 marzo al 19 luglio 2026 Palazzo Ducale ospiterà “Van Dyck l’europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra”, la più grande mostra dedicata al maestro fiammingo degli ultimi venticinque anni. L’esposizione, allestita nelle sale dell’Appartamento del Doge, presenterà 58 opere divise in dieci sezioni tematiche, provenienti dai principali musei europei tra cui il Louvre di Parigi, il Prado e il Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, la National Gallery di Londra, e italiani come gli Uffizi, la Pinacoteca di Brera e i Musei Reali di Torino, oltre a prestigiose collezioni private.





La rassegna propone un percorso non cronologico ma tematico, che permette di scoprire Van Dyck nelle sue tre “patrie” e tre “stagioni”: dalle Fiandre, sua terra natale, all’Italia, con particolare attenzione al periodo genovese tra il 1621 e il 1627, fino a Londra, dove lavorò per il re Carlo I d’Inghilterra. Il visitatore potrà ammirare grandi tele immersive, scene teatrali ricche di colore e personaggi, e opere sacre, tra cui il Matrimonio mistico di Santa Caterina dal Prado e la Crocifissione di San Michele di Pagana, unica pala pubblica realizzata da Van Dyck in Liguria.





Tra i pezzi più straordinari, il primo autoritratto dell’artista da ragazzo, proveniente dall’Accademia di Belle Arti di Vienna, e capolavori come il Ritratto di Carlo V a cavallo dagli Uffizi, i Tre bambini Giustiniani Longo dalla National Gallery e il Sansone e Dalila dalla Dulwich Picture Gallery. Anche le collezioni civiche genovesi saranno valorizzate, con itinerari che permetteranno di scoprire i dipinti di Van Dyck e dei suoi contemporanei nei Musei di Strada Nuova.





Il catalogo della mostra, edito da Allemandi, avrà un’edizione inglese curata da Hannibal Books. L’esposizione è curata da Anna Orlando e Katlijne Van der Stighelen e si avvale di un comitato scientifico internazionale con esperti provenienti da prestigiosi musei e università europee.





Le prevendite dei biglietti saranno disponibili a partire dal 20 dicembre sul sito ufficiale: www.palazzoducale.genova.it

