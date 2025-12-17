Genova, torna il Confeugo: sabato 20 dicembre la tradizionale cerimonia medievale

Sabato 20 dicembre Genova rinnova il Confeugo, una delle sue tradizioni più antiche e amate, organizzata in collaborazione con l’associazione A Compagna.





L’evento prenderà vita in piazza De Ferrari, con l’ingresso del corteo storico che partirà alle 16 da piazza Caricamento. Il corteo sarà accompagnato dal carro trainato da cavalli con il Cippo di alloro, l’Abate del Popolo e gruppi in costume d’epoca.





Dopo l’accensione del fuoco e la raccolta dei tizzoni, la cerimonia proseguirà nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale con momenti culturali, rievocazioni storiche e spettacoli.





Il Confeugo affonda le sue radici nel Medioevo, quando rappresentava l’omaggio dell’Abate del Popolo – portavoce dei cittadini – alle massime autorità della Repubblica di Genova. Il dono era un tronco di alloro decorato con rami, simbolo di buon auspicio e rispetto.





La tradizione fu sospesa nel Settecento e ripresa nel 1923 dall’associazione A Compagna, fondata per preservare la cultura e le tradizioni genovesi. Dopo una nuova interruzione nel 1937, la celebrazione tornò stabilmente nel 1951. Oggi, è il presidente di A Compagna a vestire i panni dell’Abate del Popolo e a consegnare ogni anno al sindaco il tronco d’alloro ornato di rosso e bianco.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.