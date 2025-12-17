Cultura

Cinquanta colpi di Tosse: il teatro di Conte, Luzzati e Trionfo compie mezzo secolo e viene celebrato al Ducale

di Simone Galdi

Attraverso materiali d’archivio, immagini, video e installazioni, la mostra mette in luce l’identità del Teatro della Tosse e il suo legame con la città

In occasione dei suoi cinquant’anni di attività, il Teatro della Tosse - che ebbe tra i fondatori Tonino Conte, Emanuele Luzzati e Aldo Trionfo - si racconta e si celebra con una grande mostra ospitata a Palazzo Ducale. “50 colpi di Tosse” è un percorso espositivo che ripercorre mezzo secolo di sperimentazione, creatività e innovazione teatrale, restituendo al pubblico la storia di una delle realtà culturali più significative di Genova e del panorama nazionale.

 

Attraverso materiali d’archivio, immagini, video e installazioni, la mostra mette in luce l’identità del Teatro della Tosse, il suo legame con la città e il contributo di artisti, registi e interpreti che ne hanno segnato il cammino, a partire dall’eredità di Emanuele Luzzati fino alle esperienze più recenti.

 

A Telenord ne parlano Alessio Aronne, curatore della mostra, Emanuele Conte, presidente della Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, e Sara Armella, presidente di Palazzo Ducale, per raccontare il senso di questa celebrazione, il valore culturale del Teatro della Tosse e il significato di portarne la storia in uno dei luoghi simbolo della città.

