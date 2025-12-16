Winter in Savignone: tre giorni di teatro, musica e spettacoli per tutte le età
di Redazione
Dal 19 al 21 dicembre. Si parte con lo spettacolo “A Natale siamo tutti più buoni, forse”, alle 21 al Teatro Botto
Dal 19 al 21 dicembre Savignone si anima con il festival natalizio diffuso Winter in Savignone, tra teatro, musica dal vivo e intrattenimento per bambini.
Venerdì 19 dicembre – Teatro a Savignone Capoluogo
Alle ore 21:00, al Teatro Botto, la compagnia teatrale La Pozzanghera presenta lo spettacolo “A Natale siamo tutti più buoni, forse”, una serata di divertimento e riflessione dedicata al periodo natalizio.
Sabato 20 dicembre – Musica e Gospel
Alle 15:00 le cornamuse di Marco Mantelli faranno tappa nella frazione di Vaccarezza per un brindisi natalizio. In serata, alle 17:00, a Besolagno nella frazione di San Bartolomeo, l’Associazione di Elsa Guerci “Ensemble vocale senza fine” proporrà un concerto Gospel & Spiritual presso la Baracca dell’associazione Altra Valle Scrivia (Via Stefano Garrè 6), seguito da un brindisi di festa.
Domenica 21 dicembre – Spettacolo per bambini
Dalle 16:00, sempre a San Bartolomeo, l’Opera delle Marionette di Mauro Pagan porterà in scena lo spettacolo di burattini “San Giorgio e il Drago”. A conclusione, merenda per tutti offerta dal Circolo Anspi, per chiudere il weekend in allegria e con gusto natalizio.
