“Amianto. Genova: storia di una lotta operaia”, il docufilm pluripremiato in proiezione a Music For Peace mercoledì 17

Genova torna a fare i conti con una delle pagine più dolorose e significative della propria storia industriale e sociale. Mercoledì 17 dicembre alle ore 18.30, presso Music For Peace in via Balleydier 60, sarà proiettato il docufilm “Amianto. Genova: storia di una lotta operaia”, che ripercorre oltre dieci anni di battaglie sindacali condotte dai lavoratori genovesi per il riconoscimento dei propri diritti.

Il documentario, prodotto dalla Camera del Lavoro di Genova, dallo Spi Cgil Genova e Liguria e dalla Fiom Cgil Genova, nasce da un’idea di Marcello Zinola e della Camera del Lavoro di Genova, con la regia di Ugo Roffi. Alla proiezione saranno presenti Aris Capra dello Sportello Salute e Sicurezza sul Lavoro Cgil Genova, i registi Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli e il giornalista Marcello Zinola.

Il film racconta una vicenda lunga e complessa: per quasi un decennio oltre 1.400 lavoratori, molti dei quali malati o deceduti a causa dell’esposizione all’amianto, sono stati indagati come presunti truffatori, mentre venivano ignorati i danni gravissimi provocati dall’asbesto. Tra il 1994 e il 2020 l’Inail ha registrato in Liguria più di 3.600 decessi legati all’amianto, oltre la metà dei quali a Genova.

La narrazione prende avvio dall’inchiesta della magistratura genovese, iniziata nel 2006 e conclusa dieci anni dopo con un nulla di fatto, che ha coinvolto 1.400 ex operai. Da quella vicenda è nata una lotta sindacale difficile, costretta a confrontarsi con indifferenza, pregiudizi mediatici e un atteggiamento politico spesso contraddittorio, come dimostrato anche dalle recenti decisioni sul fondo amianto.

Una battaglia definita per molti aspetti unica e vincente: mentre nel resto d’Italia venivano riconosciuti i diritti dei lavoratori esposti, a Genova questi stessi diritti venivano messi in discussione. Cgil, Fiom Cgil e Spi Cgil hanno sempre rivendicato non vendetta, ma chiarezza, verità e giustizia, per restituire dignità alle vittime, ai familiari e a un’intera classe lavoratrice colpita da accuse rivelatesi infondate.

La storia si sviluppa attraverso le testimonianze dirette di alcuni protagonisti della lotta, tra cui Albino Ostet, ex lavoratore Ansaldo Energia, Barbara Storace, avvocata che seguì le cause civili per il sindacato, il giornalista Marcello Zinola e i sindacalisti Ivano Bosco, Armando Palombo e Igor Magni, oggi Segretario Generale della Camera del Lavoro di Genova.

Alle interviste si alternano immagini della Genova di oggi e materiali d’archivio provenienti dalla Camera del Lavoro, dalla Biblioteca Berio, dalla Biblioteca Universitaria, dalla Fondazione Ansaldo, dalle Teche Rai e dagli archivi di giornalisti genovesi.

Il docufilm è stato selezionato al Flight – Mostra Internazionale del Cinema di Genova 2025 e al Clorofilla Film Festival 2025. L’ingresso alla proiezione è gratuito, ma, nello spirito solidale di Music For Peace, il biglietto è simbolicamente sostituito dalla donazione di generi alimentari destinati ai progetti dell’associazione.

