“Cybernauti – Generazioni in rete”: ai Giardini Luzzati l’evento finale di DigitALL contro il divario digitale
di Stefano Rissetto
Momento finale di un percorso che ha coinvolto famiglie, bambini, scuole, educatori ed enti locali in un’azione condivisa di crescita e responsabilità
Mercoledì 17 dicembre alle ore 15 l’Area Archeologica dei Giardini Luzzati ospiterà “Cybernauti – Generazioni in rete”, evento conclusivo del progetto DigitALL, promosso per contrastare la povertà educativa e ridurre il divario digitale. L’incontro, gratuito e aperto alla cittadinanza, rappresenta il momento finale di un percorso che ha coinvolto famiglie, bambini, scuole, educatori ed enti locali in un’azione condivisa di crescita e responsabilità.
Nel corso del pomeriggio interverrà in collegamento Alberto Pellai, psicoterapeuta e punto di riferimento nazionale sui temi dell’educazione digitale, che offrirà una riflessione sul rapporto tra giovani e tecnologia, tra opportunità, rischi e prospettive future. Saranno inoltre presentati i risultati raggiunti dal progetto e i Patti Digitali, elaborati grazie al lavoro svolto nei mesi precedenti. L’iniziativa si concluderà con un momento conviviale.
DigitALL nasce per rispondere a una domanda sempre più urgente: come accompagnare bambini e ragazzi nell’uso consapevole del digitale in un contesto in continua evoluzione. Il progetto ha coinvolto in particolare gli istituti comprensivi San Teodoro, Teglia e Cornigliano, insieme a famiglie, servizi educativi e istituzioni locali, promuovendo competenze, consapevolezza e un approccio condiviso alla tecnologia.
Le attività si inseriscono nel più ampio impegno di Helpcode nelle scuole liguri e italiane, con percorsi dedicati all’educazione digitale, al contrasto degli stereotipi di genere e culturali e alla sostenibilità socio-ambientale. L’intervento si estende anche alle fasce più vulnerabili della comunità, raggiungendo bambini e ragazzi ospedalizzati, minori seguiti dai servizi sociali, famiglie in difficoltà e anziani, con l’obiettivo di costruire un ambiente educativo inclusivo e accessibile a tutti.
All’interno di DigitALL è nato anche Cybernauti, un gioco da tavolo cooperativo ideato da Helpcode per trasformare i giovani in esploratori del cyberspazio. Attraverso pianeti immaginari dedicati a programmazione, STEM, sicurezza online, fake news e intelligenza artificiale, ragazze e ragazzi imparano in modo ludico e collaborativo a orientarsi nel mondo digitale. Il gioco è oggi diffuso in scuole, centri educativi, famiglie e all’Ospedale Pediatrico Gaslini.
Un altro elemento centrale del progetto è l’incontro tra generazioni, promosso attraverso l’iniziativa dei “Nipoti Digitali”, giovani formati che affiancano gli over 65 nell’uso di smartphone e strumenti informatici. Uno scambio che rafforza i legami sociali e trasforma la tecnologia in un ponte tra età diverse.
DigitALL è promosso da Helpcode come capofila, insieme ai partner Cooperativa Agorà, Il sogno di Tommi, Zanshin Tech, No Panic Agency e Comune di Genova, con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e il cofinanziamento di Tailor Made Logistic. A Genova il progetto ha coinvolto circa 2.000 persone tra partecipanti diretti e beneficiari indiretti, confermando il valore della collaborazione tra terzo settore, istituzioni e imprese per generare un impatto sociale duraturo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Imperia celebra il Capodanno 2026: grande show musicale sulla Banchina Aicardi di Oneglia
12/12/2025
di Redazione