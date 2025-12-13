“Cybernauti – Generazioni in rete”: ai Giardini Luzzati l’evento finale di DigitALL contro il divario digitale

Mercoledì 17 dicembre alle ore 15 l’Area Archeologica dei Giardini Luzzati ospiterà “Cybernauti – Generazioni in rete”, evento conclusivo del progetto DigitALL, promosso per contrastare la povertà educativa e ridurre il divario digitale. L’incontro, gratuito e aperto alla cittadinanza, rappresenta il momento finale di un percorso che ha coinvolto famiglie, bambini, scuole, educatori ed enti locali in un’azione condivisa di crescita e responsabilità.





Nel corso del pomeriggio interverrà in collegamento Alberto Pellai, psicoterapeuta e punto di riferimento nazionale sui temi dell’educazione digitale, che offrirà una riflessione sul rapporto tra giovani e tecnologia, tra opportunità, rischi e prospettive future. Saranno inoltre presentati i risultati raggiunti dal progetto e i Patti Digitali, elaborati grazie al lavoro svolto nei mesi precedenti. L’iniziativa si concluderà con un momento conviviale.





DigitALL nasce per rispondere a una domanda sempre più urgente: come accompagnare bambini e ragazzi nell’uso consapevole del digitale in un contesto in continua evoluzione. Il progetto ha coinvolto in particolare gli istituti comprensivi San Teodoro, Teglia e Cornigliano, insieme a famiglie, servizi educativi e istituzioni locali, promuovendo competenze, consapevolezza e un approccio condiviso alla tecnologia.





Le attività si inseriscono nel più ampio impegno di Helpcode nelle scuole liguri e italiane, con percorsi dedicati all’educazione digitale, al contrasto degli stereotipi di genere e culturali e alla sostenibilità socio-ambientale. L’intervento si estende anche alle fasce più vulnerabili della comunità, raggiungendo bambini e ragazzi ospedalizzati, minori seguiti dai servizi sociali, famiglie in difficoltà e anziani, con l’obiettivo di costruire un ambiente educativo inclusivo e accessibile a tutti.





All’interno di DigitALL è nato anche Cybernauti, un gioco da tavolo cooperativo ideato da Helpcode per trasformare i giovani in esploratori del cyberspazio. Attraverso pianeti immaginari dedicati a programmazione, STEM, sicurezza online, fake news e intelligenza artificiale, ragazze e ragazzi imparano in modo ludico e collaborativo a orientarsi nel mondo digitale. Il gioco è oggi diffuso in scuole, centri educativi, famiglie e all’Ospedale Pediatrico Gaslini.





Un altro elemento centrale del progetto è l’incontro tra generazioni, promosso attraverso l’iniziativa dei “Nipoti Digitali”, giovani formati che affiancano gli over 65 nell’uso di smartphone e strumenti informatici. Uno scambio che rafforza i legami sociali e trasforma la tecnologia in un ponte tra età diverse.





DigitALL è promosso da Helpcode come capofila, insieme ai partner Cooperativa Agorà, Il sogno di Tommi, Zanshin Tech, No Panic Agency e Comune di Genova, con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e il cofinanziamento di Tailor Made Logistic. A Genova il progetto ha coinvolto circa 2.000 persone tra partecipanti diretti e beneficiari indiretti, confermando il valore della collaborazione tra terzo settore, istituzioni e imprese per generare un impatto sociale duraturo.

