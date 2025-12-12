Musica: Chiara Ragnini torna con 'In incognito', il nuovo singolo

Chiara Ragnini riappare sulla scena musicale con In Incognito, il nuovo singolo in radio e negli store dal 12 dicembre. Il brano anticipa Cuoresanto, l’album di inediti previsto per il 2026, e segue le recenti uscite L’effetto che mi fai e Sabato, componendo un mosaico emotivo sempre più definito del nuovo progetto.

In Incognito mette al centro il tema delle maschere che indossiamo ogni giorno: quelle che proteggono, ma che, alla lunga, finiscono per soffocare. Ragnini esplora la zona fragile e autentica tra ciò che mostriamo e ciò che siamo davvero, un territorio fatto di sfumature e contraddizioni che spesso la società tende a polarizzare. Solo togliendo la maschera, suggerisce la cantautrice, possiamo riconnetterci con la nostra essenza.

Il videoclip — visibile su YouTube — trasforma queste sensazioni in immagini: un inizio in bianco e nero, Chiara mascherata e avvolta dal buio; poi, la svolta. Nel momento in cui la maschera cade, irrompe il colore, simbolo di verità e rinascita. Un passaggio netto che rivela vulnerabilità ma anche forza.

«Siamo spesso sospesi tra il desiderio di mostrarci e la paura del giudizio» racconta l’artista. «Ho scelto di espormi, di restare nuda emotivamente. È rischioso, ma necessario. Le emozioni devono poter respirare: togliere la maschera è un atto di libertà».

Sul piano musicale, il brano è costruito con un equilibrio sottile: tensione e delicatezza si incontrano in melodie sospese e parole trattenute che cercano un varco verso la sincerità. Il singolo vede nuovamente la collaborazione con Edoardo Chiesa alla chitarra elettrica e con il bassista Dario La Forgia.

La pubblicazione segna un ulteriore passo nel percorso di un’artista che negli ultimi anni ha calcato palchi prestigiosi — dal Club Tenco ai concerti con Vinicio Capossela — e che continua a essere riconosciuta tra le voci più interessanti della nuova canzone d’autore italiana. Con tre album, due EP e un live già all’attivo, Chiara Ragnini prosegue il suo cammino verso Cuoresanto, atteso nel 2026.

L’appuntamento con In Incognito è in radio e su tutte le piattaforme digitali.

