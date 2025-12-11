Svolta Mortale, il nuovo libro del professor Cambiaso con Genova al centro delle indagini
di Gilberto Volpara
Ambientato negli anni Settanta
Professore, prolifico autore di gialli e noir, Daniele Cambiaso torna in libreria con la nuova opera: "Svolta Mortale". Un volume da 384 pagine pubblicato da Edizioni Capricorno con tanta Genova al suo interno.
Lo scrittore sintetizza in questo modo la creazione: "Siamo nell'ottobre 1970 e il vicecommissario Lorenzo Muraro, poliziotto in profonda crisi personale, trasferito da poco alla Mobile di Genova dopo un increscioso episodio accaduto durante la rivolta di Reggio Calabria, sotto una pioggia torrenziale accorre sul luogo del ritrovamento di un cadavere, vicino al torrente Bisagno. Un cadavere strano, dice la segnalazione. Incidente o delitto? Nella morte di Antonio Caligari molti dettagli non tornano, ma di lì a poco la scena del crimine e tutta Genova finiscono sommerse da una delle alluvioni più violente della storia cittadina. Riannodare i fili non è facile. Le domande senza risposta sono tante: perché i Servizi s’interessano a quella morte, che in molti vorrebbero archiviata in fretta? Chi era Antonio Caligari? La sua morte è legata al turbolento passato degli anni di guerra o alle torbide frequentazioni del presente? Tra «angeli del fango» e vedove ambigue, imprenditori spregiudicati e reduci agguerriti, in una Genova stremata l’inchiesta si muove tra segreti inconfessabili e insidiose trame politiche, nei giorni caldi della «strategia della tensione». Fino alla svolta decisiva. Che per Muraro potrebbe diventare mortale".
