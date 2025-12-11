Premio Pericu 2025: Alessia Donati premiata per l’impegno nella cultura musicale genovese
di steris
La cerimonia si terrà martedì 16 dicembre alle 18,15 presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche del Palazzo Ducale
La Giovine Orchestra Genovese celebra il conferimento del Premio Pericu 2025 ad Alessia Donati, coordinatrice della GOG, in riconoscimento del suo contributo alla diffusione della cultura musicale e del lavoro a favore dei giovani e delle realtà educative del territorio.
La cerimonia si terrà martedì 16 dicembre alle 18.15 presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche del Palazzo Ducale, nell’ambito della seconda edizione del Premio, istituito con la famiglia Pericu per ricordare l’ex sindaco di Genova e valorizzare personalità impegnate nella crescita culturale della città.
Durante l’incontro, Donati ripercorrerà il proprio percorso professionale e il legame con la GOG, mentre la pianista Claudia Vento arricchirà la serata con l’esecuzione di brani di Bach e Chopin.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
'Underground', il viaggio di Francesco Ciaponi nell'editoria alternativa sabato 13 alla Stanza della Poesia
11/12/2025
di Stefano Rissetto
Svolta Mortale, il nuovo libro del professor Cambiaso con Genova al centro delle indagini
11/12/2025
di Gilberto Volpara
Stoccolma: i fiori del Ponente di Liguria brillano alla cerimonia di consegna dei Premi Nobel
10/12/2025
di Redazione