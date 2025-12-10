Sarzana: arriva la mostra 'Renato Guttuso - Il colore della realtà' in Fortezza Firmafede

Dal 19 dicembre 2025 al 2 giugno 2026 la Fortezza Firmafede di Sarzana ospiterà una grande mostra dedicata a Renato Guttuso, uno dei principali artisti del neorealismo italiano del XX secolo. L’esposizione, intitolata “Renato Guttuso – Il colore della realtà”, propone un viaggio coinvolgente nel percorso artistico di Guttuso, ampliando la tradizione di grandi mostre già ospitate nel complesso mediceo sarzanese, con maestri come Gian Carozzi e Giorgio de Chirico.

Nei giorni delle festività, Sarzana diventerà protagonista di tre importanti esposizioni: al Museo Diocesano sarà visitabile “Bambin Gesù delle Mani” di Pinturicchio, curata da Claudia La Malfa; in Fortezza Firmafede “Anthology” di Giuseppe Veneziano, a cura di Luca Nannipieri; e la mostra su Renato Guttuso, curata da Lorenzo Canova.

“La città ha scelto la cultura come motore di sviluppo, rigenerazione e coesione – ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli –. La candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 è coerente con la nostra visione: investire nella cultura per promuovere pace, confronto e innovazione. La mostra dedicata a Guttuso dialoga con l’arte contemporanea di Veneziano, mettendo in luce la capacità del realismo etico di raccontare la verità del quotidiano”.

Con questa iniziativa, Sarzana conferma il suo ruolo di polo culturale capace di unire passato e presente attraverso grandi maestri della pittura italiana.

