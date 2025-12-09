Addio a Sandro Giacobbe: anche artisti e calciatori nella cattedrale di Chiavari, gremita di amici e semplici fans

La cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari ha accolto oggi pomeriggio una folla straordinaria per l’ultimo saluto a Sandro Giacobbe, il celebre cantautore genovese degli anni Settanta e Ottanta, scomparso a 75 anni a Cogorno dopo una lunga malattia. Gente comune, fan di tutte le età, amici di una vita e numerosi volti noti si sono stretti attorno alla moglie, ai figli e al fratello, trasformando la chiesa in un abbraccio collettivo.

Il funerale è stato un momento di grande emozione. Don Tommaso Mazza ha ricordato la generosità dell’artista, sottolineando le numerose iniziative di beneficenza sostenute nel corso della sua carriera. Giacobbe era stato infatti tra le figure storiche della Nazionale Cantanti, prima come atleta e poi come allenatore, partecipando per anni alle partite organizzate per raccogliere fondi a favore di cause solidali.

Sul sagrato, prima dell’arrivo del feretro, gli amici più vicini hanno confortato la famiglia. Tra i presenti spiccavano Paolo Mengoli, Paolo Vallesi, Paolo Brosio, Claudio Onofri e Michele, insieme ad altri affezionati amici e colleghi, molti dei quali legati all’artista da collaborazioni, amicizie e dal comune impegno nel sociale. La loro presenza ha testimoniato non solo l’affetto personale, ma anche l’eredità umana e artistica lasciata da Giacobbe.

La cerimonia ha restituito l’immagine di un uomo profondamente legato alla sua terra, disponibile, sensibile e amato da chiunque lo avesse conosciuto. Un artista che con le sue canzoni ha segnato una generazione e che oggi Chiavari ha salutato con riconoscenza e commozione.

