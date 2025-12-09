Genova, due sguardi sulla Riviera: arte, cinema e luce dal centro Buranello al MuMA Galata

Genova si prepara a due giornate dedicate all’arte e alla cultura con l’apertura di due mostre che raccontano, attraverso linguaggi diversi, il fascino intramontabile della Riviera ligure. Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre prenderanno il via “Hollywood in Riviera” al Centro Civico Buranello – La Fabbrica delle Immagini e “Lapislazzuli Luce” al Galata Museo del Mare.





Hollywood in Riviera: le star degli anni ’50 e ’60 tra Portofino e Genova





Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 10 dicembre alle ore 17.00 con l’inaugurazione di “Hollywood in Riviera al Buranello”, quinta tappa della mostra fotografica dell’Archivio Francesco Leoni dopo Galata Museo del Mare, Camogli, Trani e Portofino.





L’esposizione raccoglie 35 scatti d’epoca che immortalano attori e registi hollywoodiani nelle suggestive cornici liguri degli anni ’50 e ’60. Tra le immagini più iconiche: Rex Harrison in partenza da Genova, Alberto Sordi durante le pause di “In viaggio con papà”, Anita Ekberg fuori dal set di “Interpol”, e Totò con Franca Faldini a Santa Margherita Ligure nel 1955.





Una sezione speciale è dedicata al film La Contessa Scalza (1954) di Joseph L. Mankiewicz, con Ava Gardner e Humphrey Bogart, simbolo della magia che unì la Riviera e il grande cinema.





Promossa dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici con il patrocinio del Comune di Portofino e la collaborazione del Galata Museo del Mare e dell’Istituzione Mu.MA, la mostra sarà arricchita da una rassegna cinematografica curata dal Club Amici del Cinema.





Il taglio del nastro avverrà alla presenza del presidente del Mu.MA Marco Ansaldo. L’ingresso è libero. La mostra rimarrà aperta fino al 23 dicembre 2025 e sarà poi riaperta dal 7 al 24 gennaio 2026.





Lapislazzuli Luce: Genova raccontata attraverso il suo blu più profondo





Il giorno successivo, giovedì 11 dicembre alle ore 18.00, il Galata Museo del Mare accoglierà “Lapislazzuli Luce”, la nuova personale della pittrice genovese Laura Romanengo, a cura di Willy Montini con contributo critico di Silvio Seghi.





La mostra presenta una ventina di dipinti a olio su tela, accompagnati da teche dedicate ai pigmenti naturali usati dall’artista e da videoproiezioni che illustrano il processo creativo. L’allestimento, distribuito nella Saletta dell’Arte e in altri spazi del museo, crea un percorso immersivo che unisce arte contemporanea, storia del colore e tradizione genovese: la città, infatti, ebbe un ruolo centrale nel commercio dei pigmenti orientali fin dal Rinascimento.





Romanengo, restauratrice di opere di maestri come Rubens, Magnasco, Nomellini o De Chirico, trasforma l’antico pigmento del lapislazzuli in un blu moderno e pulsante, capace di evocare il mare, la luce e l’anima della Superba. Una pittura astratta ma riconoscibile, “fatta con le mani e con il cuore”, che aspira a parlare a tutti attraverso immagini senza tempo.





L’inaugurazione è a ingresso libero con prenotazione consigliata via e-mail a info@willymontiniarte.it entro 24 ore dall’evento. Dal 12 dicembre al 31 gennaio 2026 la mostra sarà visitabile con il biglietto del museo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.