XI Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio: aperte le iscrizioni

Il Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio, giunto all'undicesima edizione, si terrà sabato 21 marzo 2026 nel Salone del Gran Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. L’evento, marchio della Camera di Commercio di Genova, riunirà 100 concorrenti da tutto il mondo, tra cui 28 vincitori delle eliminatorie internazionali di Italia, Europa e Nord America.





Le iscrizioni si sono aperte alle 0.00 del 10 dicembre 2025 sul sito ufficiale. Una giuria di 30 esperti valuterà i partecipanti, organizzati in batterie mattutine, mentre nel pomeriggio si svolgerà la finale che proclamerà il nuovo Campione del Mondo.





Accanto alla gara, numerosi eventi collaterali: il premio letterario Pesto da leggere, il concorso per illustratori Fumetti al Pesto, la mostra degli antichi mortai, visite alle botteghe artigiane, il percorso Pesto&Rolli, l’area bambini con il minichampionship e il “Coro Lollipop”, oltre ai corner dedicati alle DOP liguri e ai “pesti sbagliati”.





Novità dell’edizione 2026: la ricerca IIT per portare il pesto nello spazio (Odissea del Basilico) e il gadget ufficiale, i biscotti salati al basilico “I pestelli genovesi”. Completano il programma la “Settimana dei ristoratori liguri” e il concorso “miglior vetrina”.





Il 20 marzo sono previste letture, talk e lezioni di pesto per concorrenti e giovani. La manifestazione si chiuderà con il tradizionale Pesto Party. Le istituzioni – Camera di Commercio, Regione Liguria e Comune di Genova – confermano il loro sostegno, sottolineando il valore culturale, identitario e internazionale del campionato.





In occasione dell’XI Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio, in programma il 21 marzo 2026 a Palazzo Ducale, viene inaugurato il Premio Letterario “Pietro Cheli”, dedicato al giornalista genovese (1965–2022) noto per rigore, brillantezza e un profondo sguardo culturale.





Il premio valorizza la saggistica food, oggi strumento di analisi culturale, economica e antropologica, capace di raccontare territori, filiere, comunità e identità attraverso il cibo. Possono partecipare opere in italiano, in formato cartaceo, pubblicate tra l’1 gennaio 2024 e il 31 gennaio 2025: monografie, reportage, inchieste, memoir saggistici e studi storico-antropologici.





Dal 7 gennaio 2026 sarà disponibile sul sito del Campionato il bando ufficiale, con regolamento, criteri di selezione, modalità di candidatura e composizione della giuria.





Con questo nuovo riconoscimento, il Campionato intende creare un osservatorio autorevole sulla scrittura contemporanea dedicata al food, nel segno della curiosità e dell’onestà intellettuale che hanno contraddistinto l’opera di Pietro Cheli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.