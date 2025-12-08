Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Cristina Bolla
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 20 e 23 e sarà disponibile anche on demand sul sito di Telenord
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Cristina Bolla, presidente della Liguria Film Commission.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 20 e 23.
Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.
