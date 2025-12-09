Letteratura: 'Cartagloria' di Rosa Matteucci 'Libro dell'anno 2025' di Fahrenheit Rai3

Cartagloria, il romanzo di Rosa Matteucci pubblicato da Adelphi nella scorsa primavera, è stato proclamato “Libro dell’anno di Fahrenheit”, prestigioso riconoscimento di Rai Radio3 dedicato alla migliore produzione della piccola e media editoria italiana, con un albo d'oro che comprende i migliori nomi della narrativa italiana contemporanea.

L’annuncio è arrivato durante la giornata conclusiva della fiera “Più Libri Più Liberi”, alla Nuvola dell’Eur di Roma, nel corso di una puntata speciale del programma Fahrenheit. L’opera della Matteucci è stata scelta tra dodici finalisti selezionati lungo tutto il 2025 dalla redazione di Fahrenheit e verrà letta integralmente nel corso delle trasmissioni del prossimo anno. Della Matteucci aveva scritto Carlo Fruttero (leggi qui): "Io non la conosco, non so niente di lei, ignoro chi siano i suoi «referenti» letterari. Così a fiuto mi vengono in mente tre nomi, Céline, Beckett e Thomas Bernhard, inclini a una visione della vita così disperata da sconfinare nella più grandiosa comicità".

Il romanzo - ambientato in gran parte a Genova, città di adozione della scrittrice originaria di Orvieto - è stato premiato per la sua originalità narrativa, la forza della scrittura e la capacità di restituire atmosfere e personaggi di grande intensità, confermando ancora una volta l’attenzione del premio verso testi che arricchiscono il panorama letterario italiano.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.