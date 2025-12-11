Cultura

'Underground', il viaggio di Francesco Ciaponi nell'editoria alternativa sabato 13 alla Stanza della Poesia

di Stefano Rissetto

L'opera ripercorre, con una narrazione dal taglio romanzato e un ricco apparato iconografico, il mondo dell’editoria sotterranea italiana

Sabato 13 dicembre, alle 18, la Stanza della Poesia ospiterà la presentazione del volume Underground – Storia e segreti di un’altra editoria (Milieu), firmato da Francesco Ciaponi. L’autore, docente di Storia della Stampa e dell’Editoria all’Accademia di Brera e di Teoria e Metodo dei Mass Media all’Accademia di Verona e all’Istituto Modartech, approfondirà i temi del suo lavoro insieme al pubblico.

Il libro ripercorre, con una narrazione dal taglio romanzato e un ricco apparato iconografico, il mondo dell’editoria sotterranea italiana: personaggi, luoghi e movimenti che hanno trasformato la carta in uno strumento di comunicazione radicale e innovativa. L’esperienza dell’underground, durata poco più di un decennio, nasce sotto l’influenza del Dada, dei Provos e della Beat Generation, ma trova una propria identità in riviste come Mondo Beat, Pianeta Fresco, Re Nudo, Oask?! e molte altre, capaci di proporre linguaggi, grafica e contenuti completamente nuovi — tra poesia, protesta, musica e fumetto.

Si tratta di produzioni autonome e autofinanziate, realizzate con ciclostili o piccole offset: libri, fanzine, fogli d’arte, volantini e materiali oggi spesso rari, che animarono il dibattito culturale e politico tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli Ottanta, alimentando quella che i poeti visivi definirono “guerriglia semiologica”.  Una nota curiosa: il volume era già apparso in passato in una prima edizione per la storica casa editrice genovese Costa & Nolan.

