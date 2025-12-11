Genova, nasce “Wolfsoniana Digitally Uncovered", con nuovi percorsi multimediali

Wolfsoniana Digitally Uncovered è il nuovo progetto di digitalizzazione della Collezione Wolfson che rinnova il modo di raccontare il patrimonio museale. "Il segno distintivo della Wolfsoniana è il raccontare storie attraverso opere e oggetti — spiega il conservatore Matteo Fochessati — e con questo progetto i visitatori possono accedere, anche da remoto, alla ricchezza della collezione grazie alla voce di Micky Wolfson per i più piccoli e a due testimonial d’eccezione: Matteo Marangoni, ritratto in un dipinto della nostra raccolta, e Filippo Tommaso Marinetti, leader del Futurismo".

Realizzata in collaborazione con l’agenzia digitale Particle e con il sostegno della Compagnia di San Paolo, l’iniziativa offre una doppia modalità di fruizione: in museo, tramite QR code che rivelano il “dietro le quinte” delle opere, e online, attraverso un’app che permette di esplorare le storie legate agli oggetti.

"Una delle linee guida degli sviluppi di Palazzo Ducale — afferma Ilaria Bonacossa, direttrice artistica di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura — è una digitalizzazione non fine a se stessa, ma pensata per coinvolgere pubblici lontani e più giovani. Con questa nuova app si ritrova quell’esperienza che tutti cerchiamo: visitare una mostra accompagnati da una voce che ci racconta le opere".

Il progetto combina innovazione e rigore storico, proponendo percorsi diversi: narrazioni per adulti animate dalle voci di Marinetti e Marangoni e un itinerario dedicato ai bambini con Micky Wolfson come guida. "In un’epoca in cui viviamo sempre più legati agli smartphone — ricorda Nicoletta Viziano della Compagnia di San Paolo — la digitalizzazione dei musei è necessaria. Non per tenere i visitatori dietro a uno schermo, ma per stimolarli e invitarli a scoprire le collezioni dal vivo".

