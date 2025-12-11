Il tesoro nelle mani: il natale artigiano
di Simone Galdi
A Genova il Natale diventa un viaggio tra artigianato, creatività e sapori locali
A Telenord si ragiona sull'importanza dell'artigianato e delle botteghe presenti nella nostra città.
Rosa di Profumo di Rosa racconta in che modo si può inserire il gelato anche sulle tavole natalizie, proponendo abbinamenti con pandori e panettoni, ma anche la classica vaschetta di gelato.
In studio sono presenti Tiziana Beghin, assessore al commercio del comune di Genova, e Luca Costi di Confartigianato, che sottolineano l'importanza del lavoro artigiano, sia dal punto di vista economico che commerciale.
Un tema centrale è quello della seconda edizione della caccia al tesoro che si terrà sabato 13 dicembre. Partirà alle 14.30 da Palazzo Imperiale. Per partecipare è necessaria l'iscrizione gratuita sul sito di Confartigianato oppure attraverso il banner presente sul sito di Telenord. Le squadre sono da 3 a 8 persone e sono i benvenuti anche i bambini.
Questa iniziativa è fondamentale per far entrare le persone anche in botteghe sconosciute. Inoltre è un'opportunità per far conoscere ciò che Genova ha da offrire anche ai turisti.
