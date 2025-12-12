Scuola Pieve di Teco–Pontedassio finanziata per la terza volta dal Piano Cinema e Scuola: al via il progetto “La frana”

L’Istituto Omnicomprensivo Pieve di Teco–Pontedassio conquista per il terzo anno consecutivo il finanziamento previsto dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un risultato prestigioso che conferma il valore del percorso intrapreso dall’Istituto nel portare il linguaggio cinematografico e audiovisivo all’interno della didattica, come strumento educativo capace di facilitare l’apprendimento e integrarsi trasversalmente nei diversi ambiti curriculari.





Il finanziamento riguarda la sezione “Visioni fuori luogo”, dedicata alle scuole situate in aree a rischio o periferiche, con l’obiettivo di raccontare e interpretare il proprio territorio attraverso il processo di realizzazione di un’opera audiovisiva. Una modalità di studio innovativa che permette agli studenti di leggere il presente e la realtà in cui vivono attraverso la narrazione filmica.





La notizia giunge in concomitanza con le prime proiezioni del lungometraggio “Quinta Parete”, realizzato nell’anno scolastico 2024/2025, che testimonia la crescita dell’Istituto nel settore audiovisivo. Un impegno premiato anche a livello nazionale, dove la scuola si è classificata al tredicesimo posto su 74 istituti finanziati e 154 partecipanti.





Grazie al nuovo finanziamento, l’Istituto potrà sviluppare il progetto “La frana”, dedicato alla realizzazione di un documentario sulla storia di Monesi, località profondamente radicata nell’identità del territorio imperiese. Un tema molto sentito, che offrirà agli studenti la possibilità di intrecciare passato, presente e prospettive future attraverso uno sguardo critico e narrativo.





Il progetto prevede una collaborazione con l’Istituto “Ferraris-Pancaldo” di Savona e con la Genova Liguria Film Commission, che aprirà agli studenti le porte dei propri studi e consentirà loro di confrontarsi con professionisti del settore. Sono inoltre previste esperienze nelle sale cinematografiche, condivise con l’Istituto Comprensivo di Garessio.





Il percorso formativo partirà dall’approfondimento della cultura brigasca, elemento chiave della storia di Monesi. Le attività saranno suddivise tra i vari indirizzi dell’Istituto:





Gli studenti della Scuola Superiore di Grafica e Comunicazione cureranno ricerche e interviste, lavorando sulla raccolta delle fonti.





I ragazzi del settore audiovisivo della scuola secondaria di primo grado di Pieve di Teco e Pontedassio prenderanno parte ai laboratori e successivamente alle riprese in esterna.





Il team degli esperti coinvolti nel progetto comprende la responsabile scientifica Cristina Bolla, il regista Sandro Bozzolo, il montatore Marco Lo Baido, il musicista Alessio Dutto ed Eugenio Ripepi, che condurrà laboratori di attorialità. Previsti inoltre incontri con studiosi ed esperti di storia e cultura locale.





Accanto ai professionisti, un gruppo affiatato di docenti accompagnerà gli studenti nelle varie fasi del lavoro, forte di competenze maturate negli anni nei progetti audiovisivi dell’Istituto. Ne fanno parte:





il prof. Beltramo, responsabile del progetto;





la prof.ssa Rubaudo, referente del coordinamento, dell’organizzazione e della scrittura creativa;





le prof.sse Roncallo e Vargiu, che supporteranno i laboratori a Pontedassio;





le prof.sse Benedetti, Benza e De Vita, incaricate delle ricerche di archivio e della gestione dei contenuti social.





Il progetto “La frana” si preannuncia come un’esperienza formativa di grande valore, capace di unire memoria, innovazione e linguaggi creativi, offrendo agli studenti l’opportunità di raccontare il proprio territorio con uno sguardo nuovo e consapevole.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.