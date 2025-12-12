Imperia celebra il Capodanno 2026: grande show musicale sulla Banchina Aicardi di Oneglia

Imperia si prepara a salutare il nuovo anno con un evento speciale nella suggestiva cornice della Banchina Aicardi di Oneglia, sotto le iconiche gru del porto. Il Comune organizza un grande show musicale aperto a tutta la cittadinanza, una festa di comunità coordinata da Monica Tondelli del Bar 11, che animerà la notte di San Silvestro con musica dal vivo e intrattenimento.





La serata sarà scandita da tre momenti musicali pensati per accompagnare il pubblico fino alle prime ore del 2026. Ad aprire il programma, dalle 21.30 alle 23.00, sarà la Applefield Rock/Pop Band, giovane formazione imperiese composta da musicisti tra i 19 e i 24 anni. Il repertorio spazierà dal rock alternativo ai grandi classici internazionali, omaggiando artisti come David Bowie, The Beatles, Radiohead e Nirvana.





Dalle 23.15 alle 00.45, il palco passerà ai Senza Ali-B – Vasco Rossi Tribute Band, sette musicisti che ripercorreranno i più celebri brani del rocker emiliano. Con oltre venti concerti negli ultimi due anni, la band propone un’esperienza sonora fedele all’originale, arricchita da sintetizzatori, clarinetto e sax: un crescendo musicale che accompagnerà il pubblico fino al brindisi di mezzanotte.





Dall’1.00 alle 3.00 la festa entrerà nel vivo con l’esibizione del violinista elettrico Sergio Caputo, protagonista di collaborazioni nazionali e internazionali, tra cui quella con la DJ Georgia Mos sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nel 2020. A seguire, i dj set di Simone Perilli e Macumba DJ faranno ballare la banchina fino alle prime luci dell’alba.





“Con il Sindaco Claudio Scajola abbiamo immaginato il Capodanno come una grande festa della comunità, aperta a tutti e ambientata in uno dei luoghi più suggestivi della città”, dichiara l’assessore al Turismo e Commercio, Gianmarco Oneglio. “Ringrazio Monica Tondelli per la passione con cui ha accolto l’invito a collaborare, dopo il successo di ‘Musica sotto le gru’ durante l’estate. L’invito è rivolto ai cittadini di Imperia e ai tanti turisti che accoglieremo: partecipate numerosi per festeggiare insieme l’arrivo del 2026 con tanta musica dal vivo”.

