Velva, sabato 13 dicembre concerto gospel per celebrare l'avvento del Natale

Domani, sabato 13 dicembre alle ore 17, a Velva (comune di Castiglione Chiavarese), si terrà il Concerto Gospel della Rassegna nazionale FEDERCORI per celebrare il Natale con il Canto corale, con la partecipazione del Sizohamba gospel choir.

L'evento è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti e si richiede la prenotazione.

Il concerto è patrocinato da: FEDERCORI – Federazione Cori Italiani Chorus Inside, Associazione CHORUS INSIDE LIGURIA, Comune di Castiglione Chiavarese, Associazione VELEURA e Pro Loco di Castiglione Chiavarese.

Tania Pellegrini, membro del consiglio direttivo, sottolinea l'importanza dell'evento: "Il concerto di Gospel è soprattutto un momento per tutta la comunità di Velva di celebrare il natale. L'idea del Gospel è nata perchè questi cori portano sempre tanta energia e positività, e ci sembrava perfettto per creare un'atmosfera calda e partecipata. Come associazione noi cerchiamo di portare vita e iniziative a Velva, e questo concerto va proprio in quella direzione".

"Durante le feste abbiamo tutti bisogno di un po' di calore - aggiunge Tania Pellegrini - di sentirci parte di qualcosa di positivo. Ci sono anche momenti un po' difficili durante le feste di famiglia. Velva d'estate è piena di turisti, ma come associazione vogliamo portare persone qui anche fuori stagione, in un modo un po' più sostenibile. Pensiamo che questo periodo sia perfetto per unire la comunità e mostrare che con la giusta energia siamo davvero uniti. Credo che sia importante che la demografica di Velva sta cambiando, e quindi non possiamo rimanere solo con le idee tradizionali, è importante fare delle cose che sono anche un po' più internazionali".

È intervenuto anche Claudio Sangaletti, presidente dell'associazione culturale dell'Eura di Velva, comune di Castiglione Chiavarese: "Il concerto gospel, molto richiesto e organizzato molto bene dai collaboratori del direttivo, in particolar modo voluto dalla signora Tania Pellegrini, che teneva molto a questo concerto perchè è un'iniziativa molto bella. Una novità. Sotto natale penso che un concerto gospel sia quello che apre i cuori a tutte le persone. Ed è un'iniziativa stupenda e meravigliosa. Ci sarà parecchia gente perché già si sono iscritte un po' di persone. - aggiunge - "Cerchiamo di unire le famiglie. è l'ultimo paese della provincia di Genova, dopo di che si entra in Spezia. Dovrebbe esserci veramente un richiamo al tradizionale natale di tantissimi anni fa. è quello che noi speriamo e che crediamo".

All'evento ci sarà anche Babbo Natale, interpetato proprio dal presidente Sangaletti, con la sua slitta per i bambini, i quali potranno fare le fotografie.

