Sanremo 2026: cast del Festival al completo, Angelica Bove e Nicolò Filippucci vincono la selezione

Destinazione Ariston per i vincitori di Sarà Sanremo. Dopo la finalissima in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, anche il cast artistico è finalmente al completo. Le quattro Nuove Proposte, di cui 2 uscite vincitrici dal contest Rai, condotto dalla coppia Conti-Gazzoli, sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci, mentre Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, dopo la selezione di Area Sanremo, in base al nuovo Regolamento del Festival, avevano già conquistato la meta.

A decretare il risultato dei vincitori di Sarà Sanremo, dopo l'esibizione dal vivo, la Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Carlo Conti, e composta da Manola Moslehi, Ema Stokholma, Carolina Rey, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, insieme al "giurato dietro le quinte" Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

I quattro della categoria Nuove Proposte, si aggiungono così ai 30 "Big" in gara per il 76° Festival della Canzone Italiana, in diretta su Rai 1 (ma anche Rai Radio2 e RaiPlay) dal Teatro Ariston di Sanremo dal 24 al 28 febbraio.

La serata di Sarà Sanremo ha visto, inoltre, la partecipazione dei 30 Big che hanno svelato, durante la diretta, il titolo del proprio brano in gara: Arisa con Magica favola, Bambole Di Pezza con Resta Con Me, Chiello con Ti penso sempre, Dargen D'Amico con AI AI, Ditonellapiaga con Che fastidio!, Eddie Brock con Avvoltoi, Elettra Lamborghini con Voilà, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare, Ermal Meta con Stella stellina, Fedez & Masini con Male necessario, Francesco Renga con Il meglio di me, Fulminacci con Stupida sfortuna, J-AX con Italia starter pack, LDA & AKA 7even con Poesie clandestine, Leo Gassmann con Naturale, Levante con Sei tu, Luchè con Labirinto, Malika Ayane con Animali notturni, Mara Sattei con Le cose che non sai di me, Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta, Michele Bravi con Prima o poi, Nayt con Prima che, Patty Pravo con Opera, Raf con Ora e per sempre, Sal Da Vinci con Per sempre sì, Samurai Jay con Ossessione, Sayf con Tu mi piaci tanto, Serena Brancale con Qui con me, Tommaso Paradiso con I romantici, Tredici Pietro con Uomo che cade.

Ed ecco i titoli dei brani delle quattro nuove proposte. Da Sanremo Giovani: Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna; Da Area Sanremo: Blind, El Ma & Soniko con Nei miei DM, Mazzariello con Manifestazione d'amore.

