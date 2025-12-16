“La rete dei cammini verso Roma”: MiTur e Vie Francigene promuovono il turismo lento in Italia

L’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf), con il sostegno del ministero del Turismo (MiTur), lancia La rete dei cammini verso Roma, un progetto nazionale dedicato alla valorizzazione dei cammini italiani, in programma da dicembre 2025 a dicembre 2026. L’iniziativa mira a raccontare l’Italia dei cammini attraverso contenuti editoriali, attività sul territorio e un nuovo podcast dedicato al turismo lento.





Il progetto prende il via con la pubblicazione di articoli inediti su Italia.it, che approfondiranno temi come turismo sostenibile, accessibile, culturale ed enogastronomico, puntando a offrire una narrazione contemporanea dei cammini, evidenziando buone pratiche e opportunità di viaggio consapevole. Tra primavera e autunno 2026 sono previsti quattro blogger tour lungo cammini rappresentativi, in linea con le antiche Vie Romee. Dodici content creator, selezionati tramite call pubblica, racconteranno i territori, le comunità e le culture locali attraverso reportage autentici.





Il progetto include anche il podcast Buon cammino Italia, realizzato in collaborazione con Terre di Mezzo Editore. La serie di dodici episodi, di 20-25 minuti ciascuno, guiderà gli ascoltatori alla scoperta di cammini come la Via Francigena, il Cammino nelle Terre Mutate, il Cammino Minerario di Santa Barbara e il Cammino di San Nilo, offrendo prospettive su storie, persone e territori poco conosciuti. Tra i protagonisti delle puntate ci saranno esperti, camminatori e referenti locali, con produzione affidata a Monica Nanetti, Sofia Nardacchione, Alice Facchini ed Erika Scafuro.





Infine, il progetto prevede percorsi formativi per operatori culturali e appassionati di itinerari slow. La rete dei cammini verso Roma consolida così la strategia nazionale per il turismo lento e sostenibile, puntando a valorizzare paesaggi, comunità e persone, promuovendo forme di viaggio autentiche, accessibili e consapevoli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.