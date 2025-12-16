Ex-Otago celebrano il decennale dell'album “Marassi”: dieci anni, un tour nei club e una grande festa a Genova
di Redazione
Il 6 luglio 2026 l’Arena del Mare di Genova ospiterà una grande festa-evento dedicata a 'Marassi'
Dieci anni dopo, Marassi non è solo un disco: è un pezzo di identità collettiva. Pubblicato nel 2016, l’album che ha segnato la svolta degli Ex-Otago e dell’indie italiano continua a parlare al presente, raccontando periferie, sogni, contraddizioni e vita vera.
Per celebrare il decennale, la band genovese torna dove tutto è iniziato: i piccoli club. Da gennaio 2026 Marassi rivivrà dal vivo in una serie di date intime che partiranno da Genova per attraversare Torino, Milano, Bologna, Pistoia, Roma, Salerno e Conversano. Una scelta precisa, quasi politica, per ribadire il valore dei luoghi che hanno fatto crescere la musica indipendente italiana.
Dopo il tour invernale, il ritorno a casa: il 16 luglio 2026 l’Arena del Mare di Genova ospiterà una grande festa dedicata a Marassi, una celebrazione collettiva di un album che ha accompagnato e definito una generazione.
