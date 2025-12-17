Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Massimo Olcese

Cultura

di Roberto Rasia

26 sec

L'intervista è in onda alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it

SettimoLink

Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Massimo Olcese, attore di formazione classica diplomato alla Scuola dello Stabile, fortunatissimo comico in duo con Adolfo Margiotta, protagonista a teatro e al cinema.

 


Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

 


