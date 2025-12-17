“Innovatori nei secoli”, la rassegna che riscopre i grandi protagonisti dimenticati del Novecento

Valorizzare nelle scuole e nella società civile tre figure emblematiche del Novecento italiano: l’artista genovese Amos Nattini, celebre per le illustrazioni della Divina Commedia, l’aviatrice di Bogliasco Carina Massone Negrone e l’inventore Guglielmo Marconi. È questo l’obiettivo dell’edizione 2026 di “Innovatori nei secoli”, la rassegna culturale del circuito Ditan 5.0 (Dante Italia Network), presentata nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria e patrocinata dall’ente regionale.





«Si tratta della prima edizione ufficiale della rassegna, dopo una positiva esperienza sperimentale nel 2025», ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura Simona Ferro, sottolineando l’importanza di promuovere soprattutto tra i giovani figure di grande valore culturale e civile, spesso poco conosciute, come Nattini e Massone Negrone.





Il calendario prevede appuntamenti diffusi nel Nord Italia. L’inaugurazione è fissata per il 14 gennaio a Camogli con l’esposizione delle opere di Amos Nattini, seguita da tappe a Sestri Levante e a Genova. Nel capoluogo ligure, il 25 febbraio e il 25 marzo, Palazzo San Giorgio ospiterà conferenze e le celebrazioni del “Dantedì”. La rassegna farà tappa anche ad Alessandria, dove il primo maggio al Museo Marconi saranno presentate videoguide dedicate ai tre protagonisti.





Parallelamente, il circuito Ditan 5.0, associazione no profit nata a Camogli, porta avanti progetti editoriali digitali e cartacei, tra cui la ripubblicazione dello Studio della Divina Commedia Monumentale, prevista per il prossimo anno.

