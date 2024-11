Incontri d’Autunno, Francesco Baccini: “Le canzoni sono come la vita di tutti i giorni”

Tanti ricordi a cuore aperto, quelli che ha raccontato Baccini lunedi nella serata di Incontri d'Autunno organizzata da Telenord a Palazzo Interiano Pallavicino.

"Nessuno oggi pubblicherebbe la mia canzone Le donne di Modena: l'originalità non è più una qualità richiesta. E sempre nessuno oggi ti diirebbe di no. Ed è sbagliato. Se uno non va bene bisogna avere il coraggio di dirglielo", spiega Baccini che ha svelato tante storie legate ai suoi inizi di carriera. "Appena arrivato a Milano dormivo in macchina e andavo a suonare in un locale in cambio di una cena. Avevo partecipato ad una selezione di artisti organizzata dalla casa discografica CGD: alla fine eravamo rimasti in quattro...". L'artista ha anche commentato il ruolo dei social nella vita : "Ti fanno diventare popolare comunque: prima non era così..."