Genova, il ministro Zangrillo, Baccini e incontri sulla sanità e l’emigrazione animano Palazzo Pallavicino

Settimana ricca di appuntamenti a Palazzo Pallavicino, nel cuore di Genova. Dal 18 al 25 novembre, ospiti illustri, tra cui il Ministro Paolo Zangrillo e il cantautore Francesco Baccini, offriranno incontri su temi che spaziano dal lavoro giovanile alla sanità ligure, passando per il 150° anniversario dell’emigrazione italiana in Brasile. Alcuni eventi, come quelli con Vittorio Sgarbi e Marco Bucci, sono stati posticipati al 25 novembre.

Inizio con il Ministro Zangrillo – Lunedì 18 novembre, alle ore 12.30, il Ministro Paolo Zangrillo presenterà la nuova campagna del Ministero intitolata “Più che un posto fisso, un posto figo!”, un’iniziativa dedicata ai giovani per promuovere una Pubblica Amministrazione dinamica e orientata al futuro. L’incontro, che fa parte del ciclo “Incontri d’autunno a Palazzo” organizzato da TN Events&Media, è aperto al pubblico su prenotazione.

Baccini in versione cameristica – Sempre lunedì 18 novembre, alle 18.30, spazio alla musica con il cantautore genovese Francesco Baccini. L’artista celebra il trentennale della sua carriera con lo spettacolo “Le frecce al mio arco”, che ripercorre i suoi successi riarrangiati in chiave cameristica. L’album “Archi e Frecce”, realizzato con il quartetto d’archi femminile Alter Echo String Quartet e il chitarrista Michele Cusato, ha riscosso grande entusiasmo dal pubblico, come confermato dal tour nazionale.

Emigrazione italiana in Brasile – Martedì 19 novembre, alle 12.30, il focus si sposterà sulla storia e l’attualità dell’emigrazione italiana in Brasile, in occasione del 150° anniversario della rotta Genova-Santos. L’evento, condotto da Paolo Masini del MEI (Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana), offrirà documenti e immagini esclusive e anticiperà la crociera celebrativa che partirà dal capoluogo ligure il prossimo 30 novembre.

Sanità ligure e medicina del futuro – Mercoledì 20 novembre, alle 18.30, l’Ordine dei Medici di Genova organizza l’incontro intitolato “Le prossime sfide della Sanità Ligure”. Verranno trattati temi centrali per il futuro della medicina, con un focus sul concetto di cura a 360 gradi e sul ruolo cruciale della professione medica in un momento di grande trasformazione regionale.

Eventi posticipati – A causa di modifiche al calendario, l’appuntamento con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, previsto per il 19 novembre alle 18.30, e l’intervento del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, inizialmente programmato per il 20 novembre alle 12.30, sono stati spostati a lunedì 25 novembre.

Un ciclo di incontri ricco e vario – Gli eventi proseguiranno fino al 25 novembre, con un fitto programma curato da TN Events&Media. Tra gli intervistatori che si alterneranno nelle diverse giornate, ci sono i giornalisti Matteo Cantile, Maurizio Michieli, Massimiliano Lussana e Gilberto Volpara. Ulteriori dettagli e aggiornamenti saranno disponibili qui sul nostro sito.