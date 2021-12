Blanca, boom di ascolti per la fiction girata a Genova

di Matteo Angeli

La consulente non vedente della polizia ha incollato allo schermo ben 5.672.000 spettatori. Battuto il Grande Fratello. Uno spot per la città

Boom di ascolti per “Blanca”, la fiction poliziesca prodotta da Lux Vide, ambientata a Genova. La consulente non vedente della polizia ha incollato allo schermo ben 5.672.000 spettatori pari al 26% di share.

Battuto il Grande FratelloVip che ha conquistato solo 3.138.000 spettatori pari al 20.6% di share, aggiudicandosi il secondo posto tra le trasmissioni più viste della serata.

Un boom di ascolti che le ha permesso di attestarsi come programma più visto.

La storia. A 12 anni la piccola Blanca Ferrando ha perso la vista a causa di un incendio. Da grande è stata segnata dalla morte della sorella, avvenuta per mano del fidanzato, cha fatto crescere in lei il senso di una giustizia a tutti i costi. Tanto da trovare un posto di lavoro in polizia, nel commissariato di Genova. La donna è specializzata in dècodage, una tecnica molto particolare che consiste nell’ascolto di tutti i materiali audio delle inchieste, degli interrogatori e delle intercettazioni.

Anche questa fiction è un adattamento di una serie di libri, editi da E/o edizioni, scritti da Patrizia Rinaldi.