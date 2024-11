Genova, “Prati di città”: il verde urbano risorsa per la biodiversità

Tutto esaurito per l’evento che A.S.Ter. ha organizzato in collaborazione con Pubblici

Giardini: mercoledi 20 novembre a partire dalle ore 9.00 presso la Sala del Camino di Palazzo Ducale.

"Prati di Città: un aiuto alla biodiversità,” patrocinato dal Comune di Genova con il riconoscimento di crediti formativi per professionisti del settore.

Un'iniziativa volta a divulgare il concetto di sfalcio differenziato come strategia innovativa per la gestione del verde di città, in virtù del suo impatto positivo sulla biodiversità e sul mantenimento degli ecosistemi urbani.

La giornata si apre con i saluti istituzionali dei vertici aziendali di A.S.Ter., il Presidente Avv. Francesco MassimoTiscornia , la CEO Francesco Aleo, il Direttore Generale, ingegner Mauro Grasso.

Introduce i lavori Giuliano Pastorino, Responsabile del Settore Verde di A.S.Ter., a cui seguiranno le lezioni in programma presentate da professionisti e docenti.

Tra i relatori, Silvia Assolari, biologa e titolare di SemeNostrum, che discuterà delle “Specie selvatiche per prati resilienti”. Enrica Roccotiello, docente presso l’Università di Genova, condivide esperienze virtuose sul territorio con la sua lezione “Sfalcio o non sfalcio”, mentre l’entomologo Marco Di Domenico, guida i partecipanti alla scoperta degli “Abitanti del Verde”, con uno sguardo alla variegata fauna che si nasconde negli spazi verdi urbani. Elena Mora, paesaggista e curatrice dell’Orto Botanico Hanbury, conclude il ciclo di lezioni con un tema che suona come un invito “Non chiamiamole erbacce!”, per trasformare la conoscenza in consapevolezza ecologica. L’evento termina con un panel di discussione guidato da Riccardo Albericci, progettista A.S.Ter. ed esperto botanico, durante il quale i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi sulle nuove prospettive per la gestione degli spazi verdi.

Un’occasione unica per esplorare il verde urbano come risorsa per la città.