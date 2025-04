Le bande genovesi tornano in scena, concerto al Carlo Felice dopo quindici anni

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Le bande filarmoniche genovese saliranno sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice, simbolo della cultura genovese, per un evento offerto alla città in programma domenica 27 aprile alle ore 20.30 in occasione del “Giubileo delle Bande”. L’appuntamento musicale è aperto a tutti ed è possibile assistervi sino ad esaurimento posti. È organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con la Diocesi e il Teatro Carlo Felice.

Il tributo - "Ho proposto questo evento al Teatro Carlo Felice, al quale sono particolarmente grata per l’ospitalità - ha dichiarato Paola Bordilli, assessore alle Tradizioni del Comune di Genova - poiché rappresenta un tributo all'importanza non solo culturale ma anche sociale ed educativa che le bande musicali rappresentano nella nostra città. Ha un significato molto profondo legato anche al poli-centrismo della nostra città, perché queste bande sono davvero molto diffuse. La capillarità che hanno, rappresenta davvero quest'opera importante, un'opera culturale, però sicuramente legata anche alla socialità, all'educazione, alla bellezza, all'arte, e anche a fare musica insieme. Un evento come questo - aggiunge l'assessore - non si ripeteva da circa 15 anni e sono davvero felice di proporlo alla città: con questa manifestazione, Genova non celebra soltanto il proprio passato, ma guarda con speranza al futuro, auspicando che la passione per la musica e la cultura continui a essere il collante di una comunità unita e vibrante."

Mons. Gianluigi Ganabano, rettore della Cattedrale di Genova, ha aggiunto: "Nell'anno del Giubileo la Chiesa in Genova e la nostra città, vivono momenti che richiamano la fede, ma espressa nella cultura del territorio e nelle importanti realtà presenti. Ecco la presenza delle Bande Musicali e Filarmoniche, che ornano la nostra città, ma esprimono un lavoro per portare avanti tradizione e musica. Il Giubileo delle Bande vuole certamente essere un momento importante come cristiani in questo anno Santo ed offrire cultura umana e religiosa.

Penso sia anche bello il loro servizio che fanno nelle nostre circoscrizioni, nella nostra città e nelle nostre vallate, la presenza che hanno che è importante, non soltanto nei momenti di processioni, come sappiamo, ma anche proprio nella vita quotidiana. Hanno accompagnato in questi anni vari eventi, l'ultimo è il Carnevale, momenti che segnano la vita della città."

Le iniziative - Inserito tra le iniziative del Giubileo 2025 e in vista del Giubileo delle Bande Musicali di Roma (previsto per il 10 e 11 maggio), il festival rappresenta un’opportunità unica per ammirare le esibizioni di gruppi che hanno segnato la storia artistica di Genova: Circolo Musicale Risorgimento (Filarmonica di Sampierdarena), Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti, Scuola e Banda Musicale di Prà - Carlo Colombi, Banda Musicale Città di Voltri, Società Filarmonica di Cornigliano, Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883, Filarmonica di San Fruttuoso, Filarmonica Sestrese e Banda musicale N. S. della Guardia di Pontedecimo.

