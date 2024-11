Taggia diventa set per Nastassja Kinski e John Savage, il 25 novembre primo ciak de "Le melodie del bosco dei faggi"

La Riviera Ligure di Ponente si prepara a ospitare le riprese di Le melodie nel bosco dei faggi, un film prodotto dalla casa cinematografica Ventitre Srl di Roma. Le riprese della pellicola, scritta e diretta dal regista Roberto Lippolis, prenderanno il via lunedì 25 novembre e proseguiranno fino al 7 dicembre. La produzione, che si avvale di un cast internazionale di grande prestigio, rappresenta un'importante vetrina per il territorio ligure e per il cinema italiano.

Al centro del cast troviamo Nastassja Kinski, celebre attrice tedesca di fama internazionale, affiancata da John Savage, attore statunitense noto per il suo ruolo in The Deer Hunter ("Il cacciatore". Con loro anche Cassandra Gava, Vincent Spano, Enzo Storico, Andrea Bruschi, Giorgia Wurth, Antonella Salvucci, Danny Kamensky, Riccardo Campione, e Casper Kellndorfer, tra gli altri.



La storia di Le melodie nel bosco dei faggi ruota attorno alla figura di un direttore d'orchestra ceco, che si trasferisce con sua moglie sulla Riviera Ligure negli anni '80. La musica è il filo conduttore della narrazione, che esplora il tormento interiore del protagonista. I suoi ricordi lo riportano a Terezin, un campo di concentramento nazista utilizzato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale per imprigionare artisti ebrei cechi e austriaci. La trama, ispirata a fatti storici realmente accaduti, si sviluppa attraverso potenti flashback, creando una narrazione ricca di pathos e colpi di scena.

La sceneggiatura del film ha ottenuto il riconoscimento della Regione Liguria e della Genova Liguria Film Commission, che hanno premiato il progetto per la sua qualità narrativa e per l'importanza culturale e territoriale. Le melodie nel bosco dei faggi rappresenta così non solo una produzione cinematografica di alto livello, ma anche un'opportunità per promuovere il territorio ligure a livello internazionale.



Le riprese si svolgeranno in diverse località della Riviera Ligure, con particolare attenzione a Taggia, che fungerà da base operativa per la produzione e come location principale per molte delle scene del film. Altre sequenze saranno girate nelle città di Imperia e Sanremo.