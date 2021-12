Genova, 15 minuti di adrenalina con i fuochi d'artificio al Luna Park

di Anna Li Vigni

Recuperato lo spettacolo pirotecnico nel programma degli eventi del Winter Park Genova. Come sempre produzione e regia a cura di Settifireworks

Dopo l'apertura ufficiale alla presenza del sindaco Marco Bucci e dell'assessore comunale agli eventi, Paola Bordilli, il Luna Park di Genova ha recuperato l'evento fuochi d'artificio inizialmente previsto per la giornata inaugurale e cioè per sabato 4 dicembre.

Martedì 7 dicembre intorno alle 22.30, lo spettacolare intrattenimento pirotecnico ha potuto avere luogo grazie alle condizioni metereologiche ancora favorevoli, essendo già ufficiale l'allerta nivologica diffusa per la giornata dell'8 dicembre.

Il Winter Park resterà aperto fino a sabato 16 gennaio 2022.

I fuochi d'artificio hanno illuminato per un quarto d'ora tra effetti, botti e colori, lo skyline del Winter Park di Genova. Lo spettacolo pirotecnico è stato curato da Settifireworks.

Questo evento è solo uno degli appuntamenti che la direzione del Winter Park Genova ha previsto per questo periodo natalizio.

Mercoledì 15 dicembre si svolgerà la giornata dei nonni e dei nipoti con sconti a loro riservati e che ciascun operatore potrà decidere. Venerdì 24 dicembre Babbo Natale arriverà al Winter Park per la gioia di grandi e piccini. Martedì 28 dicembre, a partire dalle ore 11.00, sarà una mattinata dedicata alle persone disabili. Una mattinata interamente ed esclusivamente dedicata a persone con disabilità, che potranno usufruire gratuitamente delle attrazioni del Luna Park.

Venerdì 31 dicembre è in programma la serata di Capodanno con sconti speciali e giovedì 6 gennaio arriverà anche la Befana.

Il Winter Park è in piazzale Kennedy fino a domenica 16 gennaio 2022, dalle 14.30 alle 00.00 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 00.00 nei giorni festivi. L'accesso al Winter Park Genova è consentito solo con il green pass, che sarà controllato a campione all'interno della manifestazione.

"Non c'è un genovese che non sia passato dal Luna Park", come ha dichiarato alcuni giorni fa il sindaco Marco Bucci. Andare ai "baracconi" è una tradizione natalizia alla quale non si può rinunciare!