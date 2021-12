Turismo Liguria, a Santa Margherita Ligure finanziati due percorsi di istruzione tecnica superiore

di Marco Garibaldi

Sono stati approvati da Regione Liguria e quindi finanziati i due percorsi di Istruzione tecnica superiore presentati dalla Fondazione ITS Turismo Liguria.

I percorsi che partiranno a fine marzo 2022 sono: TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI MEDIANTE LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI E I SOCIAL NETWORK e TECNICO SUPERIORE DELLA RISTORAZIONE E DI CUCINA PER L'HOTELLERIE 4.0.

Il corso TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI MEDIANTE LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI E I SOCIAL NETWORK formerà tecnici specializzati che sapranno promuovere le risorse esistenti sul territorio, ne cureranno la valorizzazione e integrazione in un’ottica di maggiore attrattività turistica, impiegando in modo consapevole gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie e dalla digitalizzazione ed in particolare i social media. E' una figura chiave che trova inserimento all'interno delle aziende della filiera del turismo, comprese le strutture alberghiere.

Il corso TECNICO SUPERIORE DELLA RISTORAZIONE E DI CUCINA PER L'HOTELLERIE 4.0 formerà professionisti che si occuperanno della produzione di servizi per la cucina e la ristorazione all'interno prevalentemente delle strutture alberghiere con l'utilizzo di tecniche e tecnologie alimentari innovative. Possederanno inoltre competenze manageriali che gli consentiranno di pianificare e organizzare eventi, di comunicare e promuovere il territorio e il patrimonio enogastronomico.

Entrambi i corsi prevedono una durata biennale, ciascuno di 1800 ore di cui 600 in azienda.

I percorsi ITS sono rivolti ciascuno a 25 giovani maggiorenni ed adulti disoccupati in possesso dei seguenti requisiti:

- un diploma di scuola secondaria superiore (in ambito alberghiero solo per il secondo percorso)

- un diploma di percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) di durata annuale (nel settore della ristorazione solo per il secondo percorso)

I giovani interessati potranno presentare domanda di iscrizione dal 13 dicembre al 18 febbraio.

Sui siti www.accademiadelturismo.eu e www.marcopolo.edu.it saranno presenti le schede informative e i moduli di iscrizione.

Più del 75% delle docenze saranno svolte da professionisti provenienti dai settori dell’hotellerie, della ristorazione, del digitale e della promozione e marketing turistico.

Le adesioni di aziende direttamente interessate a partecipare alla formazione con percorsi di stage e poi a valutare le assunzioni dei futuri corsisti sono state tra i due corsi più di cinquanta.

Entrambi i percorsi sono caratterizzati da sviluppo di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica ed organizzativa correlati al Piano nazionale 4.0.

Il Presidente della Fondazione Aldo Werdin:

"Siamo molto felici di poter partire subito con due percorsi, la progettazione ha seguito le indicazioni in termini di fabbisogni delle imprese, ora ci auguriamo che tanti giovani sappiano cogliere questa opportunità che è un canale preferenziale per poter iniziare ad affacciarsi al mondo del lavoro subito con esperienze professionali in strutture di altissimo livello".