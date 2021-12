Genova, il Point Natale di Emergency in Salita Santa Caterina: il regalo sotto l'albero si fa solidale

di Marco Innocenti

Fino al 24 dicembre sarà possibile acquistare i propri regali di Natale fra gastronomia ligure e prodotti per la casa, abbigliamento e prodotti di bellezza

Un regalo si dice faccia più bene a chi lo fa che a chi lo riceve. A volte, però, fa bene anche a qualcun'altro. E' il caso dei regali acquistati presso il Point Natale di Emergency in Salita Santa Caterina a Genova, dove dal 26 novembre al 24 dicembre sarà possibile acquistare i propri regali di Natale fra le centinaia di proposte differenti: dalle specialità tipiche della gastronomia ligure ai prodotti per la casa, dall'abbigliamento ai prodotti di bellezza, tutto però accomunato da un unico scopo benefico: aiutare le mille iniziative dell'associazione fondata da Gino Strada, sparse in Italia e in giro per il mondo.