Sanità ligure, medici e cittadini a confronto in un incontro pubblico promosso da Erica Martini

Un momento di ascolto, confronto e proposta dedicato al sistema sanitario della Liguria: è quanto previsto per martedì 6 maggio alle ore 17:30 presso Bi.Bi. Service di Genova, dove si terrà l’incontro pubblico intitolato “Ascoltare per curare – Insieme per affrontare le sfide del sistema sanitario”. L’appuntamento, promosso da Erica Martini, candidata al Consiglio Comunale di Genova, nasce da un percorso di impegno concreto, testimoniato da iniziative già attive come la raccolta firme “Basta malasanità – Vogliamo una sanità che curi, non che abbandoni” su Change.org e la gestione di una pagina Facebook dedicata alle testimonianze di utenti e operatori.

Partecipazione non elettorale – “L’incontro non è un appuntamento elettorale, ma un’occasione reale di ascolto e confronto tra cittadini e professionisti della sanità”, sottolinea Martini. I medici presenti interverranno in qualità di esperti, senza alcun coinvolgimento politico, con l’obiettivo di offrire una lettura tecnica e diretta delle problematiche del sistema sanitario locale.

Temi centrali – Tra i principali argomenti che verranno affrontati, vi sono le liste d’attesa, che in Liguria superano spesso i limiti temporali fissati dalla legge. Secondo i dati più recenti, nel 2024 il 15% delle prenotazioni non è stato rispettato dagli utenti, generando ritardi e inefficienze.

Interventi chirurgici – Altro nodo critico è il calo degli interventi chirurgici: la Liguria ha recuperato solo il 14% degli interventi programmati e annullati a causa della pandemia, contro una media nazionale del 66%. Il fenomeno ha alimentato un’alta mobilità sanitaria, con costi stimati in 52 milioni di euro all’anno per i cittadini che si rivolgono a strutture di altre regioni.

Invecchiamento e assistenza – La medicina territoriale e l’assistenza agli anziani rappresentano una sfida crescente in una regione che, con il 28,7% di over 65 nel 2023, è la più anziana d’Italia. Entro il 2040, la quota potrebbe superare il 35%, ma i servizi domiciliari e la copertura di cure territoriali sono ancora giudicati insufficienti da una parte consistente della popolazione.

Partecipazione attiva – Sarà dedicato spazio anche al ruolo dei cittadini nella costruzione di un sistema sanitario più efficace. Iniziative come lo Sportello Diritto Salute di Genova forniscono supporto gratuito per facilitare l’accesso alle cure, l’orientamento tra le prestazioni e l’interazione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Emergenza personale – Infine, si discuterà della carenza di personale sanitario e della pianificazione inadeguata. Nell’area metropolitana genovese mancano circa 270 infermieri. Le politiche di formazione e specializzazione, secondo le critiche emerse negli ultimi mesi, non rispondono con efficacia alla domanda crescente.

Relatori presenti – Tra gli esperti previsti: Gianni Traverso (nefrologo), Marco Frascio (professore di chirurgia all’Università di Genova), Enrica Poggio (odontoiatra) e Stefano Scabini (chirurgo oncologico). In collegamento da remoto interverrà anche Francesco Toscano, candidato sindaco di Genova.

“L’obiettivo è chiaro: analizzare le criticità, ascoltare le esigenze della popolazione e costruire, insieme, soluzioni che possano rafforzare il sistema sanitario regionale”, conclude Erica Martini.

