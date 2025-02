San Valentino tra casa e asporto: cala la spesa, cresce la cena homemade

San Valentino 2025 sarà all’insegna dell’intimità domestica. Secondo un’indagine di Confesercenti, sei italiani su dieci celebreranno la giornata, ma sempre più coppie opteranno per una cena fatta in casa piuttosto che al ristorante. Il 29% sceglierà un pasto casalingo, in crescita rispetto al 22% del 2024, mentre le prenotazioni nei locali calano dal 69% al 63%.

Influenze esterne – La concomitanza con il Festival di Sanremo e le nuove regole del Codice della strada, che impongono norme più severe per chi guida dopo aver bevuto, stanno incidendo sulle scelte degli italiani. Anche il maltempo che si è abbattuto in diverse città, tra cui Genova ha spinto molte persone a rinunciare alla cena fuori. “Molti hanno deciso di restare a casa – osserva Matteo Zedda, ristoratore di Fiepet Confesercenti – con un impatto negativo sulle prenotazioni nei ristoranti, nonostante il venerdì sia solitamente una serata forte per i pubblici esercizi”.

Budget in calo – La spesa media per San Valentino si attesta sugli 80 euro, in lieve flessione rispetto agli 85 euro dello scorso anno (-6%). Un dato che riflette il generale rallentamento dei consumi, già evidente durante le festività natalizie e di Capodanno. Regali e preferenze – I cioccolatini restano il dono più scelto (38%), seguiti da profumi (26%), fiori (24%) e gioielli (22%). In crescita gli accessori moda (20%), trainati dai saldi invernali. Più contenuta la quota di chi opta per esperienze di coppia (12%) o percorsi benessere (10%).

Il commento di Confesercenti – “L’economia italiana è ferma e i consumi faticano a ripartire – commenta Giancarlo Banchieri, presidente nazionale di Fiepet Confesercenti –. San Valentino conferma questa tendenza con un calo della domanda del 15%. La speranza è nelle prenotazioni last minute, che risultano in aumento”.

