Sampdoria, Vidal sulla cessione del club: "Il gruppo Vialli ad oggi non fa parte dei soggetti interessati"

di Maria Grazia Barile

Gianluca Vidal, proprietario legale della Sampdoria attraverso il Trust Rosen, nato proprio per la cessione del club e per proteggerlo dai possibili creditori di Ferrero, ha fatto il punto sulle offerte d'acquisto ricevute, escludendo un nuovo interesse del gruppo Vialli: "È una persona squisita ma non fa parte ad oggi dei soggetti interessati. L' ho conosciuto con Dinan, Knaster e Zanetton, ha il mio numero di telefono, ci siamo sentiti più volte. Se avessimo un accordo oggi risponderei solo no comment".

Vidal ha parlato di altre manifestazioni di interesse a Tuttosport: "Sono cinque, i nomi sono coperti da riservatezza. A breve sono fissate le video conferenze di approfondimento. Voglio vedere chi vuole comprare, se ha davvero i soldi e se i soldi sono puliti. A quel punto mi siedo al tavolo".

In risposta alle voci che vorrebbero già depositata un'offerta da parte di Dinan, il commercialista di fiducia di Ferrero ha risposto: "Non avrebbe senso. La garanzia diventa operativa quando i concordati vanno in omologa. Un trust nasce proprio per questo".

In merito ai tempi di cessione Vidal ha ipotizzato non meno di 4 mesi. Occorrerà dunque attendere fine stagione.