Sampdoria, a Palermo finisce 1-1: Di Francesco risponde a Tutino

La Sampdoria pareggia per 1-1 al "Barbera" di Palermo e porta a casa un punto utile per il morale e la fiducia, poco per la classifica che resta deficitaria. Blucerchiati in vantaggio ma incapaci di gestirlo e subito raggiunti. Succede tutto nel primo tempo. Sottil cambia uomini e sistema di gioco, affidandosi a Pedrola dall'inizio con Tutino alle sue spalle. Tra i blucerchiati sono rimasti a casa gli infortunati Bereszynski, Coda e Borini, gli acciaccati Giordano, Ravaglia, Girelli e Ronaldo Vieira, oltre a Barreca per scelta tecnica.

Ecco le formazioni ufficiali:

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Ranocchia, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco. Allenatore: Alessio Dionisi.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Silvestri; Venuti, Romagnoli (C), Riccio, Ioannou; Bellemo, Meulensteen; Akinsanmiro, Tutino, Pedrola; La Gumina. Allenatore: Andrea Sottil.

LA CRONACA - Dopo pochi secondi, si fa male da solo Romagnoli cadendo male sulla caviglia sinistra. Il capitano è costretto a uscire e al suo posto entra Alex Ferrari, all'esordio stagionale.

Poche emozioni nei primi minuti, Di Francesco prova a mettersi in proprio ma la sua conclusione termina alta. Lo stesso Di Francesco innesca Ranocchia, il cui esterno destro è potente e di poco impreciso. Di Francesco, il migliore dei suoi, crossa per Henry, il colpo di testa del centravanti rosanero è da dimenticare. Sempre Di Francesco chiama debolmente in causa Silvestri.

Sampdoria in vantaggio al 38' con Tutino, che sfrutta un'incertezza della difesa avversaria e deposita in rete da due passi. In pieno recupero di tempo, però, Di Francesco supera Silvestri, complice anche una deviazione di Akinsanmiro, rimettendo in piedi la partita.

Il secondo tempo inizia senza cambi. La Gumina si guadagna un corner tirando addosso a un attento Desplanches. Il Palermo replica con una punizione velenosa di Ranocchia ben neutralizzata in volo da Silvestri. Ancora Ranocchia da fuori costringe il portiere blucerchiato a sfoderare le unghie.

Al 17' Doveri espelle Ferrari per fallo da ultimo uomo su Segre, ma l'arbitro viene chiamato al Var perché è il calciatore rosanero a trattenere il blucerchiato per la maglia e la decisione rientra. Si rimane undici contro undici.

Sottil inserisce Sekulov per uno spento Pedrola e Benedetti per Akinsanmiro.

Sono cinque i minuti di recupero concessi da Doveri. Entrano Brunori nel Palermo e il giovane Leonardi nella Sampdoria. Ma è Silvestri a salvare miracolosamente su Baniya, abile a colpire di testa. Non succede più nulla e finisce 1-1 al "Barbera".