Sampdoria, la ricreazione è finita: dagli space cowboys del Mancio, la palla alla squadra

La ricreazione è finita. L'esonero di Leonardo Semplici e Pietro Accardi, l'arrivo di Chicco Evani, Attilio Lombardo e Andrea Mancini, lo sbarco al "Mugnaini" del deus ex machina e grande regista non troppo occulto di questa operazione nostalgia Roberto Mancini, la presentazione ufficiale del nuovo gruppo di lavoro, il ritrovato entusiasmo dei tifosi blucerchiati. In poche ore il presidente Matteo Manfredi ha ribaltato l'umore del pianeta Sampdoria, uscito depresso dal "Picco" della Spezia e trasformato in un trampolino di lancio verso le speranze di una salvezza che pareva ormai disperata.

Ma attenzione, la classifica rimane la stessa e l'impresa ancora tutta da compiere e da conquistare. Ovviamente lo sanno benissimo gli space cowboys reclutati dal Mancio, gli unici a questo punto della stagione in grado di provare a riaccendere la fiammella. Mancano sei partite, sette in caso di malaugurato play out. Proprio come una competizione a tempo, stile Europeo. "Come in Nazionale, non eravamo i migliori ma lo siamo diventati", ha detto Evani per stimolare la reazione immediata nei calciatori. Il tempo stringe, però. Domani c'è il Cittadella.

E mancheranno due pezzi da novanta, lo squalificato Bereszinsky e quasi certamente l'infortunato Niang. Serve una vittoria, non ci sono alternative. A spingere, tra abbonati e paganti, sugli spalti ci saranno oltre 26.000 tifosi blucerchiati, tornati a vibrare grazie al miracolo targato Manfredi-Mancini. Anche la Gradinata Nord è andata esaurita in prevendita. Ma il resto dovrà farlo la squadra, che non potrà e non dovrà essere la stessa vista sinora.

La ricreazione è finita, sui banchi si presenti un'altra Sampdoria perché quella calata in settimana è davvero l'ultima carta rimasta, l'asso di cuori.

