Sampdoria, quando la Sampdoria andò in udienza a Roma da Papa Francesco

Era il 19 febbraio del 2021 quando - quattro anni dopo la prima volta - la Sampdoria tornò in udienza a Roma da Papa Francesco I, tifoso del club argentino del San Lorenzo e appassionato di calcio.

Fu un momento di grande emozione nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico del Vaticano. Il Pontefice venne omaggiato di una maglia blucerchiata e di un gagliardetto commemorativo dell'incontro. «Lo sport e anche il calcio sono una strada di vita, di maturità, e di santità – disse Bergoglio -. Si può andare avanti, ma mai si può andare avanti da soli. Sempre in squadra, sempre in squadra: questo è importante. Tutto si fa in squadra, questa è la prima cosa. Le vittorie più belle sono quelle della squadra. Da noi, al giocatore di calcio che gioca per sé stesso, diciamo che si mangia il pallone, prende il pallone per sé e non guarda gli altri. No, sempre in squadra. La seconda cosa è di non perdere l’aspetto amatoriale, cioè lo sport amatoriale, lo sport che nasce proprio dalla vocazione di fare. Gli altri interessi sono secondari, l’importante è che sempre l’amatoriale rimanga. Vi auguro tutto questo, pregherò per voi, e vi chiedo di pregare per me. E adesso do a tutti voi la benedizione».





