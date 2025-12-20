La Sampdoria non va oltre l'1-1 a Padova: nessuna vittoria esterna nel 2025

La Sampdoria non va oltre l'1-1 a Padova. Dopo un buon primo tempo, dove i blucerchiati erano stati superiori ai padroni di casa, trovando anche il vantaggio con un bel goal del solito Massimo Coda, nel secondo tempo la squadra si è smarrita, subendo il pareggio di Fusi e rischiando anche il ko. Graziata dal Papu Gomez, la Samp non è stata in grado di costruire altre occasioni pulite. Il rammarico è tanto, per diversi motivi. C'erano le condizioni per accorciare la classifica, per tornare a vincere fuori casa (nessun successo esterno nel 2025, se si esclude il playout di Salerno) e per guardare con maggiore tranquillità alla sfida del 27 dicembre, in casa contro la Reggiana.

Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della partita.

PADOVA: Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi (79' Di Maggio), Crisetig (56' Seghetti), Vargas, Barreca (74' Ghiglione); Bortolussi (74' Baselli), Gomez (79' Buonaiuto). A disposizione: Fortin, Mouqet, Villa, Belli, Boi, Silva. Allenatore: Matteo Andreoletti.

SAMPDORIA: Ghidotti; Venuti (66' Ferrari), Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti (46' Benedetti), Henderson, Barak (80' Pedrola), Ioannou; Pafundi (46' Cherubini), Coda (72' Cuni). A disposizione: Couke, Ravaglia, Krastev, Vulikic, Giordano, Ricci, Narro. Allenatore: Angelo Gregucci.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Passeri di Gubbio e Scarpa di Collegno. Quarto ufficiale: Tremolada di Monza. VAR: Santoro di Messina. AVAR: Marini di Roma 1.

Marcatori: 19' Coda, 65' Fusi.

Ammoniti: 24' Henderson, 31' Conti, 35' Fusi, 67' Gomez.

FINISCE QUI - Termina anche il recupero, ma la Samp non va oltre il pareggio a Padova. Dopo un buon primo tempo, Coda e compagni si sono spenti e il Padova ha trovato un pareggio meritato, rischiando anche di vincere con l'occasione mancata dal Papu. Per i blucerchiati un colpo mancato e la classifica continua a far paura.

90' - Quattro minuti di recupero.

80' - Termina anche la partita di Barak, rilevato da Pedrola.

79' - Doppio cambio Padova: fuori Fusi, autore del gol, e Papu Gomez, dentro Di Maggio e Buonaiuto.

74' - Barreca imbecca Papu Gomez, che di sinistro va vicinissimo al gol del raddoppio: diagonale che attraversa lo specchio ed esce. Nel frattempo, Andreoletti richiama proprio Barreca e Bortolussi, per inserire Ghiglione e Baselli.

72' - Fuori anche Coda, dentro Cuni.

66' - Gregucci cambia assetto difensivo, inserendo Ferrari al posto di Venuti.

65' - Pareggio del Padova, con Fusi. Il centrocampista è abile a sfruttare l'immobilismo della difesa doriana, che si lascia schiacciare in area. La combinazione Vargas-Bortolussi libera Fusi al tiro da pochi passi, Ghidotti non può nulla.

56' - Primo cambio Padova: fuori Crisetig, dentro Seghetti.

54' - Clamorosa occasione fallita dal Papu Gomez, trovato da solo in area da Bortolussi. Azione nata da una brutta palla persa da Henderson, poco al di là della tre quarti doriana.

51' - Miracolo Sorrentino, che nega due volte il gol alla Samp in pochi secondi. Prima sul sinistro di Barak dal limite dell'area, poi sul mancino di Ioannou, in corsa sulla prima respinta.

RIPRESA - Doppio cambio a sorpresa per Gregucci: dentro Benedetti, al posto dell'ammonito Conti, e Cherubini, per un incerto Pafundi.

FINE PRIMO TEMPO - Sampdoria che chiude in attacco la prima frazione, con un tiro strozzato di Pafundi su cui Sorrentino non ha problemi. Buona prestazione fin qui dei ragazzi di Gregucci, a fronte di un Padova che ha reagito senza però trovare un tiro pulito nello specchio.

36' - Raddoppio Samp con Depaoli annullato per fuorigioco. Il capitano blucerchiato pescato in offside sulla conclusione di Pafundi, sporcata dalla difesa padovana.

34' - Palo di Coda, ben lanciato da Barak, poi Depaoli raccoglie la respinta e chiama Sorrentino ad una difficile parata in tuffo. Ayroldi però annulla tutto ad azione conclusa, per un precedente fuorigioco dell'attaccante doriano.

31' - Il Padova riparte dal calcio d'angolo e Conti scegli di spendere l'ammonizione per fermare Papu Gomez: anche in questo caso, ingenuità di un giocatore blucerchiato, l'argentino era lontano dall'area doriana e spalle alla porta.

30' - Pagundi prova a ispirare Coda, che favorito da un rimpallo trova lo spazio per concludere di destro dall'interno dell'area: Sorrentino respinge in angolo.

23' - Percussione di Conti, che supera due avversari e arriva sul fondo. Il suo assist vorrebbe pescare Pafundi, ma il fantasista viene anticipato in angolo dalla difesa veneta. Poco dopo, Liam Henderson si fa ammonire per aver ostacolato il rilancio del portiere avversario: giallo evitabile.

19' - SAMP IN VANTAGGIO! Gol di Coda! Gran lancio di Depaoli, che pesca il bomber doriano. Palla addomesticata con il sinistro, dribbling e conclusione di destro: Sorrentino battuto.

11' - Coda appoggia in modo superficiale un pallone che la Samp ha recuperato in uscita da calcio d'angolo avversario: ne approffitta Fusi, che prova il destro dalla distanza ma non trova lo specchio.

8' - Papu Gomez salta con facilità sia Conti che Henderson sulla tre quarti doriana, punta l'area e conclude: sinistro alto, ma iniziativa solitaria davvero pericolosa.

4' - Combinazione Depaoli-Coda che libera Barak davanti a Sorrentino, il giocatore ceco si vede respinta in angolo la conclusione con la punta dello scarpino sinistro.

PARTITI! - Samp che indossa la terza divisa e attacca verso il sole, già molto basso a quest'ora per l'imminente stagione invernale. Padova che risponde con la classica divisa biancorossa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.