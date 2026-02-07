Modena-Sampdoria, le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 14.30

Trasferta impegnativa per la Sampdoria che, a partire dalle 15, affronta il Modena al "Braglia". Blucerchiati rinnovati da un mercato che ha rinforzato l'organico in tutti i reparti, e con il morale in crescita dopo la vittoria in extremis contro lo Spezia. Anche la classifica inizia a sorridere: i ragazzi di Gregucci, infatti, sono finalmente fuori dalla zona rossa e dalla zona play out. Oltre agli infortunati Venuti, Esposito e Depaoli, mancheranno anche gli squalificati Palma e Henderson. Tradizione favorevole in Emilia, con le ultime tre trasferte che hanno procurato nove punti (1-3 nella scorsa stagione). Sulla panchina gialloblù una vecchia conoscenza come Andrea Sottil.

Le probabili formazioni:

MODENA (3-5-2): Chichizola; Nieling, Adorni, Tonoli; Zampano, Santoro, Gerli, Massolin, Zanimacchia; De Luca, Mendes. All. Sottil.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Cicconi, Ricci, Conti, Di Pardo; Cherubini, Pierini; Brunori. All. Gregucci.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

